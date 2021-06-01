«Хотите, чтобы кафе и спортзалы снова закрыли?»

Министры и мэры решили поправить ситуацию с прививками личным примером

С коронавирусом снова все непросто. Но вместе с ростом числа заболевших растет и интерес людей к вакцинации. Как сообщают в Центре управления регионом, на прошлой неделе именно эта тема больше всего волновала жителей Чувашии. Среди обращений, поступивших через портал «Госуслуги» и социальные сети, самыми распространенными были вопросы о записи на вакцинацию и получении электронных сертификатов о прививке.

Спросить — одно дело, вакцинироваться — другое: по данным Минздрава Чувашии на вчерашний день первую прививку от ковида сделали более 140 тысяч жителей республики, вторую — более 114 тысяч. Пока это не много. И кому в столь ответственном деле подать пример, как не высокопоставленным чиновникам?

ЦИФРА 20182 случая COVID-19 выявлено в России за 23 июня (по данным портала СтопКоронавирус.рф)

Одним из первых, еще в апреле, вакцинацию от COVID-19 прошел Глава республики Олег Николаев. В июне на прививку дружно отправились члены правительства. «Вакцинацию считаю гражданским долгом, — написала в Инстаграме вице-премьер — министр образования Алла Салаева. — Здоровье близких и выработка массового иммунитета важнее».

Пошел на укол от ковида и другой вице-премьер, глава Минэкономразвития Дмитрий Краснов. Прививку он сделал, хотя уровень антител составлял около 16. Мотив тот же. «Каждый день я общаюсь с большим количеством людей, — сообщил Краснов. — Решил обезопасить себя и близких».

Руководитель Минцифры Кристина Майнина на персональную борьбу с коронавирусом мобилизовала и сотрудников министерства: за компанию все же прививаться веселей. «Как бы ни было страшно при виде иглы — болеть страшнее, — поделилась она эмоциями в соцсетях. — Да и с прививкой спокойнее за родных».

От правительственных чинов не отстают и муниципальные. Сходив на антиковидную процедуру, глава администрации Канаша Виталий Михайлов поспешил успокоить горожан: «Прививка безболезненная, — написал он в Инстаграме. — Теперь буду вести дневник самонаблюдения, который нам предлагает портал «Госуслуги», и через 21 день привьюсь повторно».

Побывал в прививочном кабинете и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Чем именно привился, скрывать не стал — вакциной «Спутник V». «Вся процедура заняла 15 минут, — рассказал он. — Второй компонент буду делать 12 июля. Ничего страшного, ничего необычного, но в целом — забота о себе и близких».

Вакцинация главы администрации Чебоксар и ситуация с ковидом в целом стала одной из тем городской еженедельной планерки. По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Веры Головач, санитарные врачи отмечают стремительное ухудшение ситуации по коронавирусу. «На сегодняшний день в регионе зафиксированы иные штаммы вируса: кроме британского на прошлой неделе начался приток индийского, — сообщила она. — При анализе заболеваемости установлено, что чаще всего болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет. Свободный коечный фонд к понедельнику в больницах города составлял 94 койки, более 1200 занято. Минздрав Чувашии начал развертывание дополнительного коечного фонда».

Между тем, ситуация по прививкам в городе, как и в республике в целом, пока далека от оптимальной. На начало недели в Чебоксарах вакцину получили более 51 тысячи человек, доложила на планерке заместитель главы администрации по социальным вопросам Ольга Чепрасова. В то время как для формирования коллективного иммунитета должно быть провакцинировано 254 тысячи человек.

Уже привитого главу администрации города такой расклад, похоже, очень огорчил. «Неужели мы хотим повторения строгих ограничений прошлого года? — задал он риторический вопрос. — Той ситуации, когда предприятия торговли, общественного питания не имели возможности работать, были закрыты кинотеатры, спортзалы, детские площадки, парки, скверы, не было возможности проводить мероприятия? Разве к этому мы хотим вернуться? Прошу всех задуматься об этом и пройти вакцинацию!»

И кнутом, и пряником

К началу этой недели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей кроме Москвы ввели 12 регионов страны — Московская, Калининградская, Кемеровская, Саратовская области. Но в столице, как известно, обстановка особо напряженная, и московское Управление Роспотребнадзора обязало работодателей отстранять от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Как пишет «Российская газета», таким сотрудникам работодатель может предложить перейти на удаленную работу — если у предприятия есть такая возможность. Предложить удаленку, уточняют в Роспотребнадзоре, — не обязанность, а добрая воля работодателя. Если же такой возможности у предприятия нет, на период отстранения от работы сотруднику не будет начисляться заработная плата.

Введены в Москве и другие ограничительные меры. С 28 июня рестораны и кафе (за исключением летних веранд) смогут посещать только те, кто вакцинировался, переболел ковидом в последние полгода, сдал отрицательный ПЦР. Проверяться это все будет с помощью QR-кодов. Также с 22 июня временно закрываются танцполы и фанзоны, запрещаются концерты и другие массовые развлекательные мероприятия с присутствием более 500 человек.

Вместе с санкциями («кнутом») к прививке людей побуждают и бонусами («пряниками»). В той же Москве пенсионерам выдают денежные сертификаты, а для всех привитых москвичей проводят розыгрыш автомобилей — на этой неделе пять счастливчиков уже стали обладателями «Рено Логан». Впрочем, и провинция готова раскошелиться на автопризы: в Семилукском районе Воронежской области среди привившихся будет разыграна «Лада Гранта».

В ряде регионов сознательных граждан поощряют денежными выплатами (в Магадане — по тысяче рублей за прививку, в Якутии — по две тысячи). В Перми и Екатеринбурге прошедшим вакцинацию обещают билеты в зоопарк и в цирк, в Кемерово — сертификаты на посещение бассейнов и спортзалов, в Туле — бесплатный поход на футбол. Самый же необычный бонус еще в апреле придумали в Хабаровском крае — привитым жителям региона старше 60 лет выдавали бесплатно десяток яиц к Пасхе.

Впрочем, «продуктовые» стимулы практикуют и в США — в ряде штатов всем, кто покажет справку о вакцинации, дают бесплатное пиво и годовой абонемент на пончики от известной фирмы. В Дубае вакцинированным людям дарят двухнедельный абонемент в спортзал, в Израиле обещают скидку на налог на недвижимость. А в Индии, где сейчас самая напряженная ковид-обстановка, граждане, сделавшие прививку, получают серьги для носа и блендер.

Алла Салаева, Алексей Ладыков, Дмитрий Краснов и Кристина Майнина сошлись во мнении — прививку надо сделать не только ради себя. Она поможет защитить от опасного вируса и тех, кто вас окружает. Фото Инстаграм