Почетные звания за отличную работу

О награждении государственными наградами Чувашской Республики

Указом Главы Чувашии от 21 июня 2021 года за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетнoе званиe «Заслуженный врач Чувашской Республики» присвоено Капитоновой Любови Гурьевне — врачу-терапевту терапевтического отделения госпиталя «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чувашской Республике»; Маллину Дмитрию Александровичу — заведующему оториноларингологическим отделением — врачу-оториноларингологу Городской детской клинической больницы, г. Чебоксары.

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Семеновой Полине Алексеевне — заведующей сектором фактографической и полнотекстовой информации отдела национальной литературы и библиографии Национальной библиотеки; Шубниковой Марии Геннадьевне — заведующей отделом комплексного информационно-библиографического обслуживания Национальной библиотеки.

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено Еремееву Юрию Николаевичу — начальнику цеха пароводоснабжения АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева»; Петровой Зое Васильевне — солодовщику (на замочке) солодовенно-элеваторного цеха ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии».

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» присвоено Никитину Сергею Петровичу — председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Гвардия», Цивильский район; Семенову Борису Николаевичу — заместителю директора ООО «Агрохмель», Вурнарский район; Сурикову Геннадию Виссарионовичу — рабочему по уходу за животными сельскохозяйственного производственного кооператива — племенного завода «Свобода», Моргаушский район.

За заслуги в области экономики и финансовой деятельности почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики» присвоено Антоновой Надежде Витальевне — главному бухгалтеру ООО «Агрофирма «Слава картофелю», Комсомольский район.