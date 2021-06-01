Промсвязьбанк реализует социально-экономические проекты в Чувашии

Долгосрочные инвестиции в становление и развитие региона

Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк», принял участие в совещании Союза машиностроителей России, ключевой темой которого стали перспективы развития промышленных предприятий на территории Чувашской Республики за счет привлечения инвестиций.

Председатель ПСБ является членом Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш» и куратором Бюро в Чувашской Республике. 23 июня Промсвязьбанк и машиностроительно-индустриальная группа ИГ «Концерн «Тракторные заводы» подписали соглашение о сотрудничестве.

Кредитно-финансовое учреждение заняло прочную позицию, с одной стороны, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса и банк, нацеленный на финансирование промышленности, с другой стороны, как универсальный банк для всех. Приоритетом для него с точки зрения финансирования являются и крупные предприятия, и предприятия поменьше, которые относятся к категории машиностроительных, будь то компании малого и среднего бизнеса и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Деятельность банка в этом направлении можно условно разбить на три части. Первая — проекты, направленные на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Им предоставляется полный комплекс расчетно-кассового обслуживания для сопровождения контрактов в рамках гособоронзаказа. Вторая — финансирование предприятий малого и среднего бизнеса, например, в рамках антикризисных мер, которые были реализованы в прошлом году. Банк занял второе место по объему поддержки подобного рода предприятий. Третья – поддержка сотрудников этих предприятий по ипотечной программе. В целом, работы ведутся по всему спектру задач, которые стоят перед данными предприятиями.

К этому важному аспекту деятельности ПСБ можно добавить и совместные с администрацией региона проекты по программам субсидирования ипотеки. «Мы предлагаем интересные льготные программы по финансированию, что позволяет, в хорошем смысле, региону дать какие-то дополнительные преимущества работы на том или ином для региона направлении», — пояснил Петр Фрадков.

В частности финансирование под приобретение жилья. Важной целью является снижение долговой нагрузки для населения, но при этом обеспечение возможности приобретения жилья, уменьшение первоначального взноса, льготные проценты. Если брать антикризисные меры по ипотеке, то в рамках правительственной программы ставка была 6,5%. В Промсвязьбанке в этот период подобные кредиты выдавались по ставке 5,45%, что делало программу более интересной для населения.

Не менее приятным является ведущееся на чебоксарском заливе строительство баскетбольной площадки, которое финансирует банк. Этот проект ПСБ реализует совместно с Российской федерацией, он называется «ПСБ — детям». Площадка будет интересна горожанам и гостям города, а еще на ней можно будет проводить соревнования на международном уровне.