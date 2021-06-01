Суд или мирные переговоры? Как согласовать спорную границу участка

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Соседям земельные споры лучше разрешать мирно — дешевле обойдется. Фото backend.tomsk.ru

Процедура согласования границ земельного участка — обязательный этап при проведении межевания. Но нередко собственники сталкиваются с отказом соседа признать общую с ним границу.
Управление Росреестра как надзорный орган в сфере земельных правоотношений считает, что такие вопросы лучше решать мирным путем. Но на деле это не всегда получается. Если соседи не пришли к согласию, спор может быть разрешен только в суде. Среди тех, кто не смог договориться между собой — Федосеева и Тимофеев, жители Батыревского района. Чтобы определить границы своего земельного участка, женщина заказала межевание. Тимофеев, будучи смежным владельцем участка, отказался подписать акт согласования. И завертелось…
Федосеева посчитала, что сосед захватил часть принадлежащего ей надела и поставил там хозяйственную постройку, расположив ее аккурат вдоль границы. Свою правоту она решила доказать в суде, обязав «захватчика» освободить неправомерно занятую им полоску земли, в том числе снести строение. Тимофееву ничего не оставалось, кроме как заявить встречный иск, в котором он предложил свой вариант прохождения границы смежных участков. Чтобы устранить неопределенность и принять верное решение, суд привлек к разбирательству независимых экспертов. Были назначены аж две экспертизы. Благодаря им суд установил границу, проходящую между участками спорщиков.
Итог процесса — каждый из истцов остался при своем. Федосеевой было отказано в сносе спорной постройки. Суд расценил, что она возведена в пределах земельного участка Тимофеева. Выяснилось, что хозяйственное строение действительно стоит без отступа от смежной границы. Но вывод экспертов был однозначен: такое расположение постройки не приведет к заболачиванию участка Федосеевой, поскольку между ее сараем и строением соседа имеется свободное пространство, а ширина участка в этом месте позволяет его проветривание. Кроме того, суд распределил судебные расходы по проведению экспертизы. В итоге Федосеевой придется оплатить 31 тысячу 800 рублей, а Тимофееву — 24 тысячи 800 рублей. Как вы думаете, овчинка стоила выделки?

ТАТЬЯНА ЗАХАРОВА,
начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии:
— На протяжении многих лет мы стараемся донести до людей, что земельные споры целесообразнее решать без крайней меры — обращения в суд. Где-то можно пойти и на уступки, договориться. Порой удивляешься, что из-за нескольких метров земли соседи, которые годами мирно жили рядом, становятся такими мелочными и злобными. Земельные споры всегда сопряжены с долгим нудным разбирательством. Сторонам спора надо понимать, что судебная тяжба может обернуться для них значительными материальными расходами — возмещение за проведение экспертизы, юридическое сопровождение. Гораздо дешевле найти компромисс без судебного вмешательства.

Опубликовано: 22 июня 2021 г.


Читайте также:

Благодаря эскроу счетам резко возросло количество заключенных договоров долевого участия
Росреестр выявил в Чувашии около двух тысяч нарушений земельного законодательства
Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
Информацию об аварийности жилья предлагают внести в реестр недвижимости
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.