Главы поселений и подрядчиков поймут, и китайцев не обидят…

Чем выше должность, тем больше возможностей у предприимчивых чиновников, особо сельской закваски, для коррупционных «подвигов».

Это уже годами проверено. К примеру, в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге обвиняется экс-глава Андреевского сельского поселения Ибресинского района. По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), в мае 2013 года он незаконно изготовил и подписал фиктивную выписку из похозяйственной книги сельского поселения о том, что его знакомому, с которым глава находился в дружеских отношениях, якобы принадлежит земельный участок, расположенный в деревне Сюрбеевка. На основании этого документа тот зарегистрировал на землю право собственности. В итоге участок площадью более 1500 кв. метров стоимостью свыше 44 тысяч рублей выбыл из распоряжения администрации Ибресинского района. Дело направлено в суд.

Еще некоторые главы сельских поселений очень благосклонны к подрядчикам, что показывает давняя практика. Здесь тоже в ходу служебные подлоги. Глава Персирланского сельского поселения Ядринского района в августе прошлого года, зная, что представленные ему на подпись подрядчиком документы о выполнении работ по благоустройству спортивной площадки в деревне Нагорное содержат заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ, все же подписал их. На основании этих документов в сентябре на счет подрядчика были необоснованно переведены 100 тысяч бюджетных рублей, в то время как работы по обустройству спортивной площадки на момент оплаты в полном объеме не были выполнены. Впрочем, по уголовному закону такое преступление считается преступлением небольшой тяжести. Вину глава признал, причиненный ущерб возместил, и суд прекратил уголовное дело, наказав фигуранта 20-тысячным штрафом. А спортплощадку, как говорится, довели до ума.

На такую же сумму суд оштрафовал и бывшую главу администрации Большеатменского сельского поселения Красночетайского района. И она оказала «медвежью услугу» подрядчику при ремонте грунтовой дороги с щебеночным покрытием на улице Заречная в деревне Аликово и укладке трубы для организации перехода между деревнями Аликово и Мочковаши. Согласно локальным сметам к муниципальным контрактам подрядчик в полном объеме не выполнил работы. Однако глава с сентября по октябрь 2019 года собственноручно подписала акты о приемке выполненных работ, чем причинила бюджету сельского поселения ущерб в размере более 272 тысяч рублей. Этот факт выявила прокуратура.

Не согласившись с приговором, фигурантка дела обжаловала его в Верховный суд республики. Однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Как это нередко бывает, после окончания прокурорской проверки и возбуждения уголовного дела подрядчик выполнил предусмотренные контрактами строительные работы.

Как видим, главы администраций сельских поселений отнюдь не мелкие чиновники, раз такие вопросы сходу решают. А то и покруче, что видно на примере действий главы Большеалгашинского сельского поселения Шумерлинского района. По материалам уголовного дела, уже расследованного СУ СКР по Чувашии, он пошел на очень серьезный служебный подлог. По версии следствия, в ноябре-декабре 2019 года он подделал протокол фактически не проводившегося публичного слушания по вопросу внесения изменения в правила землепользования и застройки в вышеназванном поселении, а также внес заведомо ложные сведения в протокол и решение сельского собрания депутатов, на котором якобы были утверждены эти новые правила. На основании подложных документов глава незаконно выдал ООО «Сычуань — Чувашия Агропромышленная Торговая Компания» разрешение на строительство силосных курганов животноводческого комплекса на земельных участках, где такую деятельность осуществлять было нельзя, поскольку не были соблюдены необходимые правовые процедуры. Так оказались существенно нарушены права жителей Большеалгашинского сельского поселения. Позже это решение собрания депутатов было отменено.

Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.