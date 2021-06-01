Водителя, въехавшего в клумбу на кольце, привлекут к административной ответственности

Как уже сообщала «СЧ» на своей странице в Инстаграме, ДТП с участием «Приоры» произошло днем 4 июня на пересечении проспектов Ивана Яковлева и Мира. 24-летний водитель не справился с управлением и «припарковался» на клумбе.

Инспекторы ДПС прибыли на место и зафиксировали необычную инсталляцию под названием «Приора» в цветах». По данным городского отдела ГИБДД УМВД России, серьезных повреждений у автомобиля не оказалось, не травмирован и сам водитель. Чего нельзя сказать о клумбе. Буквально пару недель назад здесь шли посадочные работы, специалисты вручную вскапывали землю и высаживали цветы. После заезда автомобиля на клумбу цветы пострадали. Кто ответит за порчу городского имущества?

Как сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и благоустройства администрации Чебоксар, подобные случаи, к сожалению, в городе происходят не впервые, поэтому алгоритм действий уже давно отлажен. Ущерб, причиненный водителем, возместит его страховая компания через ОСАГО. А вот если бы ущерб был нанесен умышленно, это была бы уже совсем другая статья и ответственность.