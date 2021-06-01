В Чебоксарах организуют выделенные полосы для общественного транспорта

На этой неделе специальную разметку нанесут на проспекте Мира. Следующий на очереди — проспект Ивана Яковлева. Выделенные полосы на протяжении 2 км здесь организуют после ремонта дороги. Отмечается, что возможность организации выделенных полос изучается также на Московском проспекте, улице Калинина, Марпосадском шоссе. В перспективе преимущественные условия для проезда общественного транспорта могут быть созданы на 3-м транспортном полукольце, где будет организовано по три полосы для проезда транспорта в оба направления. Сейчас выделенные полосы имеются на проспекте Тракторостроителей, проспекте 9-й Пятилетки и на 200-метровом участке у Центрального рынка.
Опубликовано: 16 июня 2021 г.
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