В Чебоксарах организуют выделенные полосы для общественного транспорта

На этой неделе специальную разметку нанесут на проспекте Мира. Следующий на очереди — проспект Ивана Яковлева. Выделенные полосы на протяжении 2 км здесь организуют после ремонта дороги. Отмечается, что возможность организации выделенных полос изучается также на Московском проспекте, улице Калинина, Марпосадском шоссе. В перспективе преимущественные условия для проезда общественного транспорта могут быть созданы на 3-м транспортном полукольце, где будет организовано по три полосы для проезда транспорта в оба направления. Сейчас выделенные полосы имеются на проспекте Тракторостроителей, проспекте 9-й Пятилетки и на 200-метровом участке у Центрального рынка.