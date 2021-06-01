Парторг заменил командира роты

И получил орден

В Ленинградское Краснознаменное высшее политическое училище имени Фридриха Энгельса Иван Кузьмичев поступил в 1940 году уже довольно зрелым человеком. После школы и комсомольских курсов он успел поработать организатором и инспектором ликбеза в своем родном Суздальском районе Владимирской области, в райкомах комсомола в Суздале, в Лежнево Ивановской области, ответственным секретарем и заместителем редактора и даже и.о. редактора лежневской районной газеты «Организатор».

В военном училище уже на втором курсе опытного комсомольского работника и журналиста Ивана Кузьмичева избрали секретарем партийного бюро батальона курсантов. Шел 1941 год…

С началом войны ЛКВПУ эвакуировали в г. Шуя Ивановской области. В декабре состоялся досрочный выпуск и новоиспеченных лейтенантов-политработников направили в действующие воинские части. А Ивана Кузьмичева оставили в училище и назначили ответственным секретарем парткомиссии вуза. Он сразу же написал рапорт с просьбой направить его на фронт. Потом еще долго писал подобные рапорты и заявления. Но всегда получал один и тот же ответ: командование лучше знает, где он нужнее. И только в июле 1944 года уже старший лейтенант Кузьмичев добился своего. Его сначала направили парторгом в резервный полк 2-й Ударной армии Ленинградского фронта, а через три месяца назначили парторгом 163-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии.

Когда И.Н. Кузьмичев прибыл в дивизию, она в составе 42-й армии участвовала в Рижской наступательной операции по освобождению столицы советской Латвии. Капитан Кузьмичев сразу же проявил себя опытным, инициативным, смелым и мужественным политработником. Он постоянно находился среди бойцов, вел с ними патриотическую, разъяснительную работу н очень быстро завоевал авторитет у командиров и рядовых. И за несколько месяцев пребывания на передовой сумел заслужить высокую боевую награду. Приведем выписку из наградного листа, составленного командиром 163-го полка во время Курляндской наступательной операции в феврале 1945 года:

«В тяжелых наступательных боях полка 17–18.02.45 года в районе Таурене Латвийской ССР капитан Кузьмичев показал себя мужественным, самоотверженным и стойким воином Красной Армии. Личным примером воодушевлял бойцов на боевые подвиги, в трудных условиях открытой местности помогал командирам в управлении подразделениями в бою, своей работой содействовал успеху стрелковых подразделений. 18.02.45 г. при переходе противника в контратаку заменил выбывшего из строя командира роты, личным примером ободрил бойцов, привел подразделение в порядок и хорошо организованным огнем отразил вражеский натиск, удерживая захваченные рубежи.

В дальнейшем, презирая опасность, поднял бойцов в атаку и, преодолевая сильный пулеметный огонь немцев, выбил их с выгодных позиций, с честью выполнив поставленную боевую задачу. В этом бою капитан Кузьмичев получил тяжелое ранение, и только по приказу командования передал руководство и управление боем, выбыв на излечение».

За свой подвиг Иван Николаевич был удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени. Кстати, в этих же боях был тяжело контужен и выбыл из строя и сам командир полка Владимир Ковзун, руководивший подразделением с марта 1943 года.

Три месяца И. Кузьмичев лечился в госпитале в Ленинграде. После выписки его зачислили в резерв Политуправления Ленинградского фронта, потом назначили заместителем редактора газеты «За Отчизну» 181-й стрелковой дивизии.

Демобилизовался Иван Николаевич в декабре 1946 года и был принят на работу в газету «Советская Эстония» заведующим отделом партийной жизни. Потом несколько лет работал заместителем редактора этой газеты. Окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). В 1957-1961 годах заведовал отделом пропаганды газеты «Калининградская правда», был заместителем редактора.

В декабре 1961 года ЦК КПСС направил И.Н. Кузьмичева заместителем редактора газеты «Советская Чувашия». Работал он заведующим отделами в объединенной газете «Советская Чувашия» и «Коммунизм ялаве», потом снова в «Советской Чувашии» до выхода на пенсию в 1976 году.

Работа журналиста Кузьмичева отмечена орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, медалями, благодарностями, премиями.

Вместе с женой Лидией Ивановной Иван Николаевич воспитал двух детей — сына Геннадия и дочь Регину.

КСТАТИ

Жизнь в танце

Чебоксарские девчушки Регина Кузьмичева и Надя Павлова азы танца постигали в городском Дворце пионеров. В 1966 году они вместе поступили в Пермское хореографическое училище в класс прославленного педагога Людмилы Сахаровой. После окончания училища их пути разошлись: Надежда Павлова стала солисткой балета Большого театра, а Регина Кузьмичева была принята в Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского.

О народной артистке СССР Надежде Павловой знают в Чувашии и стар

и млад, и не только любители балета. Заслуженной артистке РСФСР Регине Кузьмичевой в этом плане у нас несколько меньше повезло. Но зато она стала кумиром Пермского края. По результатам опроса и анкетирования жителей края, проведенным пермским обществом «Арабеск» в 2000 году, Регине Кузьмичевой было присвоено звание «Выдающийся деятель пермского балета 20-го столетия». Хотя к тому времени она уже переехала в Ленинград и работала в Малом театре оперы и балета (теперь — Михайловский), и не только танцовщицей, но и педагогом-репетитором.

А еще ранее творчеству Регины Кузьмичевой был посвящен фильм «Вступление в балет» (1975 год). В 1986 году состоялся ее бенефис, она стала первой балериной, которую так чествовали по инициативе жителей Перми. Через год, уже работая в Ленинграде, Регина снялась на «Ленфильме» в главной роли балерины Скобелевой в двухсерийном художественном фильме «Миф». Ее партнером по фильму стал сам Марис Лиепа, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии. В энциклопедии «Русский балет» можно прочитать такие строки: «Исполнение Регины Кузьмичевой отличается одухотворенным мастерством, внутренней значительностью создаваемых образов».

В опубликованной портретной галерее лучших исполнительниц заглавной партии в балете Адольфа Адана «Жизель» представлены и две наши землячки — Надежда Павлова и Регина Кузьмичева. Компанию им составили итальянки — первая исполнительница партии Карлотта Гризи, воспетая Генрихом Гейне, и прима театра Ла Скала Карла Фраччи, танцовщица парижского Гранд-опера Лиан Дейде, супер-звезды российского и советского балета Ольга Спесивцева, Галина Уланова, Екатерина Максимова, Наталья Бессмертнова и другие.

Так что у ветерана Великой Отечественной войны, орденоносца Ивана Николаевича Кузьмичева были все основания гордиться своей дочерью. А мы, его коллеги и жители Чебоксар, тоже имеем полное право разделять эту гордость.

Владимир Жебит