Ильинский и другие дома отдыха… Чебоксары, середина 1950-х

Фото Конона Белкова

В июне 1927 года «Трудовая газета» (с 1929 г. — «Красная Чувашия», с 1952 г. — «Советская Чувашия») напечатала небольшую заметку, в которой говорилось: «В текущем году Чувашстрахкассой открыто два Дома отдыха: первый в селе Ильинке в 30 верстах от гор. Чебоксар…» — так начиналась история Ильинского дома отдыха.

Через двадцать с лишним лет, в июне 1950 года газета «Красная Чувашия» напишет: «Ильинка… Маленькая пристань. Но здесь останавливаются волжские пароходы даже скорой линии. Ныне Ильинка — любимое место отдыха. Ежегодно с открытием навигации сюда съезжаются отпускники. Тут встретишь ученых из Казани, московских артистов, судостроителей из Горького и студентов из Куйбышева. Сейчас в белых дачах на высоком волжском берегу живет первая смена отдыхающих — 250 человек. Всего здесь за лето побывает более трех тысяч рабочих и служащих. Отдыхающие разумно, интересно проводят время. Устраиваются прогулки, катание по Волге, состязания городошников, волейболистов. Хорошо сегодня в Ильинке!..»

И действительно, места были чудесные: крутой правый берег, поросший лесом, и пологий левый — луга, озера, дикие пляжи с чистейшим песком… К одному из них и причаливает лодка с отдыхающими. «Сезон в доме отдыха открылся несколько дней назад. Приехала первая смена. Среди них большая группа работников завода электроаппаратуры: старший мастер Н. Родякин, слесарь-механик Л. Аникин, токари А. Федорова и М. Терентьева, врач З. Филонова из Беловолжской больницы, заготовщица Чебоксарского кожзавода В. Семенова, хирург республиканского тубдиспансера В. Иванов, старший инженер Горьковского автозавода Л. Титова, рентгенотехник Чебоксарской поликлиники В. Смирнова, кочегар Чебоксарской пекарни Н. Кошкина…» — писала «Советская Чувашия» в мае 1955 года. Конечно, на фотографии совсем другие люди, но так и хочется добавить «народный судья К. Белков» — ведь именно Конон Пименович сидит на веслах в лодке, причалившей к левому берегу напротив Ильинского дома отдыха.

Интересно читать газеты почти вековой давности: «Дома отдыха существуют для здоровых, но утомленных людей. Смысл существования Д.О. таков: истощенный и переутомленный застрахованный использует свой очередной отпуск в наиболее благоприятных условиях: гигиеническая обстановка, чистый и свежий воздух, наблюдение врача, усиленное питание…» — это из той же «Трудовой газеты» за 1927 год.

Годы впереди действительно предстояли нелегкие, и дом отдыха в Ильинке постепенно приобрел союзное значение. До Чебоксар вниз по реке было километров тридцать, и если еще дальше продолжить путь, то в семи километрах ниже Чебоксар в 1932 году открылся еще один дом отдыха. Он назывался — «имени 12 лет ЧАССР», но в скобках уточнялось (левый берег р. Волги, устье р. Кувшинки). Со временем его стали называть «Кувшинский дом отдыха имени 12 лет ЧАССР», затем просто «Кувшинка».

А чуть позже, весной 1934 года напротив Чебоксар, с тем «чтобы каждый член профсоюза в выходной день мог с семьей быть на свежем воздухе и культурно организовать свой досуг», был организован Дом отдыха выходного дня. В 1938 году на его базе Чувашским республиканским профсоюзом школьных работников был открыт Дом отдыха учителей, в котором со временем отдыхали не только учителя, но и «знатные стахановцы промышленности и сельского хозяйства». Чебоксарский дом отдыха — так он назывался в последние годы, и кроме него, на прибрежной полосе от пристаней «Торф» до «Сосновки» со временем появились пионерские лагеря и школа-интернат. Всего этого напротив Чебоксар давно уже нет, вместо них сейчас садоводческое товарищество «Сосновый бор», базы отдыха, левобережный пляж… А вот дом отдыха «Ильинка» совсем скоро будет отмечать вековой юбилей, но на фотографиях ему еще и тридцати нет.

Публикуется в рамках проекта «С чего начинается Родина», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики