В Ядринском районе суд оштрафовал неторопливого подрядчика на 150 тысяч рублей

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По результатам прокурорской проверки организация, своевременно не закончившая капитальный ремонт детского сада в Ядринском районе, оштрафована на крупную сумму.
Нарушения выявлены в ООО «Виктория», занимающемся капитальным ремонтом детского сада «Аленушка». Контракт на капитальный ремонт учреждения стоимостью 9,6 млн рублей был заключен районной администрацией в конце августа прошлого года. Исполнить его подрядчик должен был 1 ноября. Однако он не выполнил свои обязательства, на указанную дату организация реально освоила менее 2 млн рублей. На основании материалов прокуратуры суд оштрафовал «Викторию» на 150 тысяч рублей. Ремонтные работы в садике завершены.

Опубликовано: 7 июня 2021 г.


Читайте также:

Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
В микрорайоне Солнечный открылся детский сад "Лучик"
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
В Чувашии капитально отремонтируют дополнительно 12 школ
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию
На реконструкцию новочебоксарской спортшколы выделено 132 млн рублей

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.