В Ядринском районе суд оштрафовал неторопливого подрядчика на 150 тысяч рублей

По результатам прокурорской проверки организация, своевременно не закончившая капитальный ремонт детского сада в Ядринском районе, оштрафована на крупную сумму.

Нарушения выявлены в ООО «Виктория», занимающемся капитальным ремонтом детского сада «Аленушка». Контракт на капитальный ремонт учреждения стоимостью 9,6 млн рублей был заключен районной администрацией в конце августа прошлого года. Исполнить его подрядчик должен был 1 ноября. Однако он не выполнил свои обязательства, на указанную дату организация реально освоила менее 2 млн рублей. На основании материалов прокуратуры суд оштрафовал «Викторию» на 150 тысяч рублей. Ремонтные работы в садике завершены.