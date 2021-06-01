Что мешает переломить ситуацию по коронавирусу?

Вакцина действует, но пандемия не побеждена

Стоит вакцинироваться от коронавируса или нет? Какая вакцина из трех эффективнее? Можно ли прививаться беременным? Вопросов по вакцинации сегодня у жителей республики немало. А когда люди сомневаются, вакцинация идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы нашим медикам. К тому же «сарафанное радио», когда кто-то где-то что-то услышал и передал, увы, зачастую работает быстрее, чем квалифицированные специалисты успевают отвечать на вопросы граждан. Поэтому региональный Минздрав принял решение собрать главных внештатных специалистов ведомства на брифинге за одним столом, чтобы разом развеять все людские сомнения по поводу вакцинации.

Почему мы «топчемся» на месте?

«Если посмотреть на график заболеваемости начиная с прошлого года, то, несомненно, мы видим улучшение показателей. Но если сравнить цифры заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за март — май 2021 года, то складывается впечатление, что мы «топчемся» на месте, количество заболевших уменьшается крайне медленно», — констатировала главный внештатный терапевт и гастроэнтеролог Минздрава Чувашии Лариса Тарасова.

Действительно, казалось бы, на сегодня созданы все условия, чтобы пациенты получали правильное лечение. Клиники оснащены, есть хорошее медикаментозное обеспечение как на стационарном, так и на амбулаторном этапе лечения. Врачи постоянно совершенствуют свои навыки ведения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, набирает обороты вакцинация — и все это для того, чтобы переломить ситуацию, уменьшить количество заболевших, увеличить количество выздоровевших, снизить летальность.

— Но что если мы перестали внимательно относиться к собственному здоровью? Может, мы недооцениваем эпидемиологическую ситуацию, которая сейчас создалась во всем мире, пренебрегаем общепризнанными прописными правилами профилактики, которые нужны для того, чтобы не заразиться и не заразить своих близких? Вот на что нужно обратить сегодня особое внимание, — подчеркнула Лариса Владимировна.

Трудно не согласиться со справедливыми замечаниями специалиста — мы все действительно немного расслабились. В транспорте редкий пассажир вспомнит о маске, как и в других общественных местах, торговых и развлекательных центрах, магазинах, аптеках. Впрочем, надо отдать должное, кассиры в большинстве своем не отпускают товар покупателю без маски, но о дистанции в 1,5-2 метра, что люди строго соблюдали в прошлом году, говорить сегодня не приходится. И о перчатках, которые стоило бы надевать хотя бы при посещении магазинов или в транспорте, большинство давно забыли.

Маска все еще нужна, даже привитым

— Мы уже больше года с пандемией, а до сих пор есть люди, которые скептически относятся к маскам, считая, что они не защищают и могут даже являться источником инфекции, — посетовала главный внештатный аллерголог-иммунолог Нина Рассказова. Если такое и может быть, то только в том случае, если человек неправильно носит маску, отметила она.

Не нужно забывать, что главный путь передачи коронавирусной инфекции — воздушно-капельный. И маска на сегодня является основным способом защиты от распространения инфекции. В очередной раз Нина Рассказова напомнила об основных правилах, как носить маску.

НАПОМНИМ Перед тем, как надеть или снять маску, в обязательном порядке необходимо продезинфицировать руки. Маска должна плотно прилегать к носу, щекам, подбородку. Более светлая сторона маски должна прилегать к лицу, более темная — наружная сторона. Если маска надета неплотно, висит на подбородке или прикрывает только рот, она не выполняет задачу фильтрации воздуха, которым мы дышим, и в этом случае может быть бесполезна.

— Также не стоит забывать, что есть еще контактный и воздушно-пылевой пути передачи, — добавила Нина Леонидовна. — То есть вирус может передаваться через рукопожатие, поручни в транспорте, дверные ручки. Потому ношение перчаток в общественных местах, регулярная обработка рук антисептическими гелями и салфетками по-прежнему актуальны.

А главный внештатный гастроэнтеролог напомнила, что в 50 процентах случаев «входными воротами» для вируса является желудочно-кишечный тракт. И если у ковидных пациентов превалирует желудочно-кишечная симптоматика, они, как правило, тяжелее переносят болезнь. Поэтому, как учат нас с самого детства, чаще моем руки, причем не менее 40 секунд. По возвращении домой с работы или прогулки стоит также промыть нос и прополоскать рот физраствором или теплой водой, посоветовали врачи.

— Нас часто спрашивают — если я переболел или уже привился, то можно не носить маску? — озвучила аллерголог-иммунолог часто задаваемый пациентами вопрос.

Оказалось, нельзя. По словам специалистов, даже после первой вакцинации иммунный ответ еще не стойкий и вирус, попавший на слизистые оболочки носоглотки, глаз, рта, может вызвать заболевание. Вот почему нужно пройти оба этапа вакцинации для формирования стойкого иммунитета. Важно продолжать носить маску и после прививки, чтобы исключить возможность передачи вируса более слабому и непривитому человеку (привитый короткое время может быть носителем вируса).

Ради себя и тех, кто уязвим

Если обратиться к прошлому, то не только санитарно-гигиеническими способами были побеждены такие грозные инфекции, как полиомиелит, оспа, дифтерия, столбняк, коклюш. В первую очередь помогла массовая целенаправленная вакцинация, подчеркнули участники брифинга. Лишь после того, как вакцинация от этих болезней была включена в национальный календарь прививок, удалось создать прослойку невосприимчивых к инфекциям людей и победить опасные болезни. Некоторые из них получилось искоренить, над другими — установить контроль. То же нужно сделать и сейчас.

С декабря 2020 года вакцинация против новой ковидной инфекции включена в национальный календарь по эпидемическим показаниям. Чтобы создать иммунную прослойку, необходимо охватить как можно больше людей, объяснила задачу Нина Рассказова.

Вакцинопрофилактика, по ее словам, — это целая наука, если охват будет недостаточным или будет снижаться, то заболеваемость продолжит расти. Поэтому стоит задача — за короткий период (желательно в пределах одного сезона) вакцинировать до 60% населения. Если это получится, то удастся прервать механизм распространения коронавируса.

Пока прививку могут делать люди старше 18 лет. Причем для наших отечественных вакцин — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» верхнего предела возраста вакцинирующихся нет, а вот «КовиВак» показан людям до 60 лет.

Если посмотреть на ситуацию в мире, то доля охвата вакцинацией от коронавируса в Израиле составляет 60%, в Великобритании — 55%, в США — почти 50%, и даже в такой маленькой стране, как Сан-Марино, где, к слову, основная применяемая вакцина «Спутник V» показала высокую эффективность, привито 62% населения. Увы, в России вакцинация идет более медленными темпами, с сожалением отметили участники брифинга. На 1 июня в стране вакцинировано всего 8,6% населения, это, конечно, недостаточно, чтобы создать нужный пласт невосприимчивых к болезни людей.

— Привиться от коронавируса нужно и ради тех, кому вакцинация противопоказана, — детей, а также тяжелобольных людей. Они нуждаются в особой защите, а окружать их должны здоровые близкие, — призвала Нина Рассказова. — Чтобы вернуться к нормальной работе, учебе, без опаски встречаться с друзьями и родными, всем нам, независимо от рода деятельности, нужно выполнить общую задачу — за короткий срок охватить вакцинацией максимально возможное количество людей.

От вакцины нельзя заразиться

Действительно ли наши отечественные вакцины от ковида содержат «неживые» вирусы и чем лучше прививаться, нередко интересуются граждане.

— Разберемся для начала, что такое «живая» вакцина, — предложила главный внештатный иммунолог-аллерголог. — Вирус в имеющихся на сегодняшний день вакцинах благодаря современным технологиям ослаблен и потерял свою способность вызывать характерные для болезни симптомы, однако может раздражать иммунную систему, а значит, в организме будут вырабатываться защитные антитела, которые будут беречь человека от болезни или помогут перенести ее легко. Таковы, например, вакцины против кори, краснухи, полиомиелита.

«Неживые», или инактивированные, вакцины, какими являются три отечественные вакцины от ковида, содержат или полностью убитый вирус (КовиВак), или синтетические участки «спайкового» белка вируса (ЭпиВакКорона), или искусственный ген этого самого белка (Спутник V). При этом наш предусмотрительный организм понимает, что к нему пожаловал чужак, и начинает выстраивать защиту от вируса, а в случае введения «Спутника V» — еще и от его штаммов.

Важно понимать, что при введении инактивированной вакцины полностью исключается возможность заразиться. Человек может заболеть только в том случае, если в процессе вакцинации между введением первой и второй дозы, когда у него еще не выработался выраженный защитный иммунитет, он контактировал с ковидным больным. Тут рекомендации такие: во время всего периода вакцинации быть максимально осторожным, по возможности не посещать общественные места, ходить в маске, соблюдать дистанцию, не контактировать с больными людьми, соблюдать правила гигиены.

А вот какой именно вакциной привиться, в каждом индивидуальном случае должен подсказать врач. У всех трех вакцин имеются подробные инструкции, которые есть у докторов.

Кому прививаться можно, но осторожно

Осветили на брифинге врачи и другие вопросы, волнующие граждан. Например, можно ли делать прививку людям с болезнями органов дыхания?

— Вакцинация для пациентов с хроническими бронхо-легочными инфекциями — один из основных методов профилактики обострений или тяжелого течения коронавируса, — ответил главный внештатный пульмонолог Минздрава Чувашии Петр Павлов.

По словам эксперта, любая вакцинация от респираторных инфекций (в том числе от гриппа, пневмококковых инфекций) продлевает жизнь пациентам с проблемами органов дыхания. Эффективность таких прививок зачастую превышает полезность любого метода терапии. Хорошо действуют и вакцины от ковида.

Показана вакцинация и людям с сердечно–сосудистыми заболеваниями. Но есть и другие серьезные болезни, при которых вакцинацию нужно рекомендовать, предварительно тщательно обследовав пациента.

— Не секрет, что наиболее опасен коронавирус для людей с онкологическими заболеваниями. Есть большой риск, что разовьется тяжелое течение болезни и человек может даже умереть, — преду-предил заместитель главврача Республиканского онкологического диспансера Андрей Вазанов. — Мнения всех международных экспертов по онкологии, в том числе и российских, сводятся к тому, что онкобольных вакцинировать от ковида надо, но в зависимости от их состояния. Так, мы не рекомендуем прививаться тем нашим пациентам, которые находятся в активной стадии лечения, если им недавно была проведена операция или они проходят химиотерапию. После окончания специального лечения и в состоянии ремиссии пациенты должны вакцинироваться в приоритетном порядке. Но, прежде чем принять решение, стоит обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

А вот люди, находящиеся в окружении онкобольного, чтобы не заразить его, обязательно должны сделать прививку и потом соблюдать все меры предосторожности.

Тяжело протекает коронавирус и у пациентов с заболеваниями крови. По словам главного внештатного гематолога Татьяны Киселевой, вопрос, стоит ли таким людям вакцинироваться, пока еще обсуждается в медицинском сообществе. В стадии ремиссии и вне активного лечения прививаться от ковида нужно, но решение должно приниматься в каждом отдельном случае совместно с врачами-специалистами.

Волнует вопрос вакцинации и людей с сахарным диабетом. «Пациенты со всеми видами сахарного диабета, кроме того, который возникает во время беременности, относятся к приоритетной группе по вакцинации от коронавируса, — заверила главный внештатный эндокринолог Татьяна Андреева. — Однако нужно следить за углеводным обменом: если у пациента показатели глюкозы в крови в норме (натощак до приема пищи — меньше 7 ммоль/л, а после еды — до 10), и такое состояние сохраняется в течение двух-трех месяцев, он может и должен сделать прививку от коронавируса».

В ожидании малыша вакцинируется вся семья

Когда женщине можно планировать беременность после прививки? И можно ли прививаться беременным? — интересуются будущие мамы.

«К беременным женщинам мы всегда относимся как к самой уязвимой группе населения, которая может заболеть чем угодно», — заметила главный внештатный акушер-гинеколог Татьяна Дерипаско.

Татьяна Васильевна напомнила, что когда началась пандемия, весной прошлого года на базе роддома № 5 (акушерское отделение № 3 ГКБ № 1) был открыт стационар для лечения беременных, рожениц и родильниц, заболевших ковидом. И таких женщин с начала эпидемии было более 500, тяжелых и крайне тяжелых — до 20. Информация о каждой такой пациентке немедленно поступала в федеральный центр, проводились заочные и очные консультации, на связи были лучшие специалисты России. К счастью, удалось избежать материнских потерь.

Чем же опасен коронавирус для беременных?

Когда женщина ждет ребенка, у нее развивается состояние иммунодефицита, особенно к концу беременности и в послеродовый период в течение двух месяцев. Именно в это время женщина, по словам Татьяны Васильевны, наиболее уязвима, и может запросто заболеть. Исходы могут быть разными, в том числе и замершая беременность. На фоне дыхательной недостаточности, развившейся из-за ковида, у мамы может родиться больной малыш.

По причине все той же уязвимости беременным женщинам, а также мамам во время лактации пока не делают прививки от ковида. Однако вопрос в стадии обсуждения. В ряде стран, например в Израиле, разрешена вакцинация будущих мам во второй половине беременности.

«Чтобы не было страданий и переживаний во время беременности, лучше привиться заранее и выждать после прививки 4-5 месяцев», — посоветовала акушер-гинеколог. И добавила, что к появлению малыша в семье должны готовиться все — и папы, и дедушки, и бабушки, и близкие друзья. Чтобы обезопасить маму и малыша в будущем, нужно еще до планирования беременности сделать прививку и в последующем соблюдать все меры безопасности. Татьяна Васильевна призналась, что врачи искренне радуются, когда молодые мамы при выписке говорят, что по случаю появления нового члена семьи все их родственники привились от ковида.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Зачем принимать антикоагулянты пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшими коронавирус?

«Коронавирусная инфекция часто осложняется тромбообразованием. Тромбы закупоривают крупные и мелкие сосуды, происходят тромбоэмболии и человек может погибнуть, — предупредила главный внештатный невролог Вера Иванова. — Поэтому и нужны антикоагулянты. Причем тем, кто перенес ковид, такие препараты предоставляются бесплатно».

Увы, по словам специалиста, на фоне пандемии в республике выросло число тяжелых инсультов. С начала эпидемии на базе сосудистых отделений в ковидных центрах было пролечено около полутора тысяч пациентов с инсультами, которые также имели коронавирусную инфекцию.

На очереди у отечественных разработчиков вакцина Спутник-лайт. Насколько она будет эффективна?

«Спутник-лайт является первым компонентом Спутника V, — ответила главный внештатный аллерголог-иммунолог Нина Рассказова. — Пока идут исследования. Однако предполагается, что такая вакцина будет показана тем, кто переболел ковидом, но их антитела снизились до так называемой «сомнительной» зоны, то есть человек вновь может заразиться коронавирусной инфекцией».

Нужно ли вести дневник самонаблюдений, который рекомендуется заполнять через портал «Госуслуги»?

По словам медиков, обязательно. Ведь это обратная связь для докторов. Полученные данные автоматически направляются в Минздрав России, где специалисты анализируют их и при необходимости проводят дополнительные консультации. Кроме того, ведение дневника позволит расширить базу для наблюдения за реакцией организма на введение вакцины.