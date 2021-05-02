Жираф вернулся к проходной

К Международному дню защиты детей в Чебоксарах установили уже полюбившийся горожанам арт-объект — жирафа. Как и прошлым летом, гость из Африки напоминает чебоксарцам о том, что нужно беречься от коронавируса: на его симпатичной мордашке красуется оригинальная защитная маска, в этот раз она выполнена из цветов.

Как уже сообщала « СЧ», впервые жираф Лелек появился у проходной АО «ЭЛАРА» в 2018 году накануне 1 сентября. Украсить таким образом площадку перед предприятием решили сами заводчане. Причем, длинношеее животное в качестве арт-объекта было выбрано не случайно: жираф символизирует не только почет и грацию, но и стремление до чего-нибудь дотянуться, добиться поставленной цели.

Скульптуру изготовили из закрепленного на металлическом каркасе джутового каната разной толщины. К слову, на всю конструкцию ушло полтора километра каната.

В последующие годы четырехметровый арт-объект стал появляться на площадке перед заводом, как только начинался летний сезон. У его подножия установили табличку с интересными фактами о жизни жирафов. Здесь с удовольствием фотографируются горожане — и маленькие, и взрослые. А чтобы заводского питомца не обижали, за ним установлено видеонаблюдение. Дополняют композицию яркие цветы, выращенные и посаженные возле арт-объекта заботливыми руками сотрудников «ЭЛАРЫ», что, кстати, вполне сочетается с нарядной маской жирафа.

Фото cap.ru

Жираф Лелек напоминает чебоксарцам, что маску пока еще снимать не стоит.