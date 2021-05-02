Суд признал недействительными четыре диплома депутата

Суд рассмотрел иск прокуратуры Калининского района Чебоксар к одному из высших учебных заведений Чувашии и его бывшему студенту — действующему депутату Новочебоксарского городского Собрания депутатов о признании его магистерского диплома недействительным.

Для обучения в магистратуре нужно обязательно представить в вуз документ об имеющемся высшем образовании. Но, как установлено, при зачислении в 2017 году в один из уважаемых чебоксарских вузов с солидной историей депутат явился с дипломом, который в прошлом году был признан в судебном порядке недействительным. Получается, что депутат стал липовым «магистром». Суд и этот диплом признал недействительным. Бывшего студента обязали передать его оригинал в образовательную организацию для последующего уничтожения, а учебное заведение должно исключить запись о нем в учетных документах.

В прокуратуре республики отмечают, что это не первый диплом депутата, признанный недействительным. Ранее, достоверно зная о том, что диплом о высшем образовании Всесоюзного заочного политехнического института на его имя подложный, мужчина представил его в другой чувашский вуз, что дало ему право пройти там обучение по ускоренной программе. Получив новый диплом, он также предъявил его при поступлении в Нижегородскую академию МВД РФ и вновь закончил учебу в сокращенные сроки. Оба эти диплома по иску прокуратуры также признаны недействительными. Таким образом, вследствие прокурорских проверок уже четыре диплома депутата признаны недействительными, включая один подложный…