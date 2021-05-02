Суд рассмотрел иск прокуратуры Калининского района Чебоксар к одному из высших учебных заведений Чувашии и его бывшему студенту — действующему депутату Новочебоксарского городского Собрания депутатов о признании его магистерского диплома недействительным.
Для обучения в магистратуре нужно обязательно представить в вуз документ об имеющемся высшем образовании. Но, как установлено, при зачислении в 2017 году в один из уважаемых чебоксарских вузов с солидной историей депутат явился с дипломом, который в прошлом году был признан в судебном порядке недействительным. Получается, что депутат стал липовым «магистром». Суд и этот диплом признал недействительным. Бывшего студента обязали передать его оригинал в образовательную организацию для последующего уничтожения, а учебное заведение должно исключить запись о нем в учетных документах.
В прокуратуре республики отмечают, что это не первый диплом депутата, признанный недействительным. Ранее, достоверно зная о том, что диплом о высшем образовании Всесоюзного заочного политехнического института на его имя подложный, мужчина представил его в другой чувашский вуз, что дало ему право пройти там обучение по ускоренной программе. Получив новый диплом, он также предъявил его при поступлении в Нижегородскую академию МВД РФ и вновь закончил учебу в сокращенные сроки. Оба эти диплома по иску прокуратуры также признаны недействительными. Таким образом, вследствие прокурорских проверок уже четыре диплома депутата признаны недействительными, включая один подложный…
Суд признал недействительными четыре диплома депутата
Суд рассмотрел иск прокуратуры Калининского района Чебоксар к одному из высших учебных заведений Чувашии и его бывшему студенту — действующему депутату Новочебоксарского городского Собрания депутатов о признании его магистерского диплома недействительным.