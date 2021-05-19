К 190-летию потребительской кооперации России

Время жить — время учиться

Потребительская кооперация — уникальная многоотраслевая система, которая, развивая заготовительную, перерабатывающую отрасль, торговлю, общественное питание, занимается подготовкой и переподготовкой кадров. Высокое качество, непрерывность — два слагаемых успеха кооперативного образования. Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза вновь распахивает двери для абитуриентов, которые хотят получить востребованную специальность и большой опыт практической работы.

Кооперативный техникум — одно из старейших учебных заведений Поволжья. 29 октября 1929 года правление Центросоюза постановило открыть в Чебоксарах техникум, чтобы обеспечить кооперативные организации кадрами. В начале 30-х годов он располагался в Ядрине, а затем переехал обратно в Чебоксары, где лишь в годы войны на некоторое время прекратил свою работу. В 60-х годах именно техникум стал платформой для создания Чебоксарского кооперативного института, который сегодня является одним из ведущих филиалов Российского университета кооперации.

Спустя почти век учебное заведение по-прежнему востребовано у молодежи, которая выбирает качественное образование, традиционные и инновационные подходы в обучении. Многие выпускники после окончания продолжают учебу в высших учебных заведениях, убедившись в правильном выборе профессии, другие устраиваются на работу по специальности, открывают свой бизнес.

— Постоянное повышение квалификации, участие в вебинарах, семинарах, конкурсах профессионального мастерства — неотъемлемая часть любой профессии, — прокомментировал председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов. — Рынок меняется столь стремительно, что потребность в новых знаниях испытывают не только специалисты, но и ведущие топ-менеджеры, руководители. Наша задача — предоставить возможность профессионального роста вчерашним школьникам, молодым, опытным специалистам, лицам предпенсионного возраста, тем, кто ищет работу. Образование — лучшая инвестиция в будущее.

В потребительской кооперации действует программа повышения квалификации для специалистов всех массовых профессий. Повара, пекари, технологи, аптекари, продавцы проходят курсы, на которых оттачивают мастерство, повышают квалификационные разряды, изучают новые направления, например, продвижение в социальных сетях.

Сегодня Чебоксарский кооперативный техникум ведет подготовку по таким специальностям, как «Экономика и бухгалтерский учет», «Финансы», «Банковское дело», «Операционная деятельность в логистике», «Коммерция», «Туризм», «Право и судебное администрирование», «Право и организация социального обеспечения», «Поварское и кондитерское дело». На специальность «Туризм» на следующий учебный год предусмотрены бюджетные места. Копилка наград учебного заведения ежегодно пополняется медалями регионального и национального чемпионатов «Worldskills Russia» («Молодые профессионалы»). Студенты проходят стажировку на крупнейших предприятиях-партнерах, таких как ПАО «Сбербанк России», ООО «ПК «Промтрактор», АО «Волга Айс», участвуют в трудовых десантах в Крыму, Краснодарском крае, активно занимаются проектной и волонтерской деятельностью.

Выпускников 9 и 11 классов ждут в приемной комиссии техникума по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 96, телефон 8 952 027 71 32.

Надежда Антонова

Фото: Профессиональные пробы по компетенции «Кондитерское дело» в рамках федерального проекта «Билет в будущее».

Лиц. № 1152 от 07.12.2017 г. на осуществление образовательной деятельности, выд. Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. Реклама