Фура с товаром из интернет-магазина не вписалась в поворот

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На 726 километре автодороги М-7, на повороте возле деревни Атиково Козловского района, фура задела заграждение разделительной полосы и затем легла на бок.
Товар на несколько миллионов рублей, который 55-летний водитель-экспедитор из Саратова вез по маршруту Москва — Благовещенск, разлетелся по всей проезжей части. Сам мужчина скрывает причины, по которым не вписался в поворот, но, возможно, сказалась усталость в дороге. До устранения последствий аварии виновнику ДТП вместе с напарником пришлось по очереди караулить дорогой груз — пока не добравшиеся до клиентов заказы одного из популярных интернет-магазинов, торгующего всякой всячиной. А потом мы удивляемся, почему порой товар прибывает заказчикам в несколько потрепанном состоянии…

 

 

Фото УГИБДД МВД по Чувашии
Водитель в аварии не пострадал, чего не скажешь о перевозимом им грузе…

Опубликовано: 20 мая 2021 г.


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