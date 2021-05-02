Фура с товаром из интернет-магазина не вписалась в поворот

На 726 километре автодороги М-7, на повороте возле деревни Атиково Козловского района, фура задела заграждение разделительной полосы и затем легла на бок.

Товар на несколько миллионов рублей, который 55-летний водитель-экспедитор из Саратова вез по маршруту Москва — Благовещенск, разлетелся по всей проезжей части. Сам мужчина скрывает причины, по которым не вписался в поворот, но, возможно, сказалась усталость в дороге. До устранения последствий аварии виновнику ДТП вместе с напарником пришлось по очереди караулить дорогой груз — пока не добравшиеся до клиентов заказы одного из популярных интернет-магазинов, торгующего всякой всячиной. А потом мы удивляемся, почему порой товар прибывает заказчикам в несколько потрепанном состоянии…

Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Водитель в аварии не пострадал, чего не скажешь о перевозимом им грузе…