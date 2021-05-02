Чебоксарам присвоено звание «Город трудовой доблести»

Когда верстался номер, стало известно, что Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Столица Чувашии — в числе городов, удостоенных этого звания.

Почетное звание присвоено за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, говорится в тексте Указа. Звания «Город трудовой доблести» удостоены также Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск и Тюмень.

Решение о том, каким именно городам будет присвоено почетное звание, было принято на состоявшемся вчера заседании Российского организационного комитета «Победа». Подробности — в следующем номере газеты.