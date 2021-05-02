Когда верстался номер, стало известно, что Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Столица Чувашии — в числе городов, удостоенных этого звания.
Почетное звание присвоено за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, говорится в тексте Указа. Звания «Город трудовой доблести» удостоены также Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск и Тюмень.
Решение о том, каким именно городам будет присвоено почетное звание, было принято на состоявшемся вчера заседании Российского организационного комитета «Победа». Подробности — в следующем номере газеты.
Чебоксарам присвоено звание «Город трудовой доблести»
Когда верстался номер, стало известно, что Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Столица Чувашии — в числе городов, удостоенных этого звания.