В четырех районах республики объявлен наивысший V класс пожарной опасности

Из-за аномально жаркой погоды посещение гражданами лесных массивов ограничено в Козловском, Моргаушском, Урмарском и Цивильском районах, сообщает Главное управление МЧС России по Чувашской Республике. Для предупреждения и своевременного обнаружения природных пожаров 19 мая в Чувашии организовано наземное патрулирование лесов силами 52 межведомственных оперативных групп. Для мониторинга лесопожарной обстановки с воздуха задействованы беспилотные летательные аппараты. Напоминаем, что с 25 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. В этом году в республике уже зарегистрированы три лесных пожара: два произошли в Алатырском районе, один — в Ибресинском.