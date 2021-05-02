На благоустройство чебоксарских дворов направят 358 млн рублей

Тротуары, парковки и детские площадки

358 миллионов рублей из республиканского и городского бюджетов пойдут в этом году на масштабное благоустройство дворовых территорий в Чебоксарах.

Завершить комплексное благоустройство всех дворов планируется к 1 октября текущего года, сообщил на еженедельной планерке глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. «Такие масштабные работы проводим уже второй год благодаря поддержке правительства республики и Главы Чувашии Олега Николаева, — отметил он. — Обновления коснутся 70 дворовых территорий 120 домов, где проживают 32 тысячи горожан. Подрядчики определены, все они имеют положительный рейтинг и многолетний опыт. Надеюсь, что с учетом прошлогодних замечаний и работой над ошибками комплексное благоустройство мы завершим с хорошими результатами».

Подрядчикам предстоит обновить дворовые проезды, отремонтировать тротуары, построить новые парковочные места, благоустроить дворовые площадки для детей и занятий физкультурой и спортом. Проектные решения разрабатывались с учетом интересов жителей конкретных территорий. Как отметил директор городского Управления жилфондом Андрей Шестаков, на сегодняшний день активные работы идут по 24 адресам, там обновляется асфальтовое покрытие проездов и придомовых территорий.

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

глава администрации г. Чебоксары: «Сформированы общественные комиссии, без согласования с которыми мы не будем принимать выполненную работу. Посмотреть, благоустраивается ли ваш двор в этом году, можно на сайте Чебоксары рф., о ходе работ будем рассказывать все лето».

Фото cap.ru

По данным Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» комплексный ремонт в городе был выполнен на 35 территориях на общую сумму 318 миллионов рублей.