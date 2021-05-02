АЛЕНА ЕЛИЗАРОВА

министр труда и социальной защиты Чувашии

«Во время ежегодного отчета о работе Правительства в Госдуме премьер— министр Михаил Мишустин сообщил о ряде нововведений в мерах поддержки семей с детьми. Так, неполным семьям, где есть ребенок от 8 до 16 лет включительно, а среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека будет назначаться пособие в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка. В Чувашии размер данного пособия составит 4951 рублей 50 копеек. По прогнозу, выплату на детей от 8 до 16 лет получат 18-20 тысяч семей республики. Оформить пособие можно будет дистанционно — на портале «Госуслуги». Минтруд России в ближайшее время подготовит все необходимые документы для начала перечисления выплат и откроет возможность для подачи заявлений».