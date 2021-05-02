Стартовала образовательная акция «Всероссийский налоговый диктант»

Проверить и повысить уровень своих знаний в области налогообложения могут не только взрослые, но и школьники, сообщают в Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашии. Диктант проводится в формате онлайн-тестирования, по его итогам каждый участник получит электронный сертификат. Чтобы написать диктант, надо пройти регистрацию на сайте www.diktant.nalog.ru. Попасть на сайт диктанта можно и через налоговую службу — во всех инспекциях УФНС республики размещены специальные плакаты с QR-кодом сайта. Продлится акция до 30 мая.
Опубликовано: 17 мая 2021 г.
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