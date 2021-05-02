Лана Прусакова продолжает реабилитацию после повреждения колена

Спортсменка получила травму еще в марте на официальной тренировке перед финалом кубка мира в дисциплине «слоуп-стайле» в американском Аспене – об этом «СЧ» рассказывала. Из-за повреждения Лане пришлось недавно сделать операцию на колене в Москве, но фристайлистка не унывает и стремится восстановиться как можно быстрее.

«Хотелось бы успеть восстановиться до Олимпийских игр, – подчеркнула Лана Прусакова в беседе с корреспондентом «СЧ». – Сейчас все силы будут направлены на скорейшее выздоровление. Олимпиада – тот старт, который требует усиленной подготовки».

К огорчению болельщиков, как говорит сама Лана – она успеет восстановиться примерно к концу осени – началу зимы. Фристайлистка пропустит первый тренировочный сбор олимпийского сезона национальной команды, который пройдет в Чебоксарах. Сейчас спортсменка находиться дома, но уже 20 мая Лана уезжает на курс реабилитации в Москву.

Кстати

В состав сборной России для централизованной подготовки к олимпийскому сезону будет привлечено четыре спортсмена – три женщины и один мужчина. По предварительным данным, единственным представителем сильного пола, включенным в состав команды, станет Дмитрий Мулендеев и з Чувашии.