В Чебоксарах дорожную разметку наносят краской и термопластиком

Обновление разметки в Чебоксарах планируют завершить к 20 июня.

Об этом на еженедельной планерке в администрации Чебоксар сообщил директор АО «Дирекция гаражных хозяйств» Алексей Серебряков.

Мероприятия по обновлению дорожной разметки начались с 14 апреля, напомнил он. На основных магистральных улицах применяется термопластик, а на улицах с меньшей интенсивностью движения транспорта — краска. В процессе задействовано 5 бригад, они проводят работы преимущественно в вечернее и ночное время. Разметка на пешеходных переходах будет нанесена на площади 21,5 тысячи кв. метров, а общая протяженность обновленных дорожных линий составит более 350 километров.

Возможно, «раскраску» дорог в городе завершат и раньше. В ближайшие две недели в Чебоксарах сложится благоприятная погода, и у подрядчика есть необходимые ресурсы для наращивания темпов работ, отметил на планерке глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.