Подпольный игровой салон «прикрывался» майнингом криптовалют

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В республике возбуждено очередное уголовное дело в отношении устроителей незаконных, но весьма денежных азартных игр.
На этот раз фигурантами дела стали 38-летний житель Новочебоксарска и его 29-летняя знакомая из Чебоксар, организовавшие незаконный бизнес в этих городах. По версии следствия, они занимались непотребным делом с июля 2020 года по март нынешнего, пока их не задержала полиция. Хотя про конспирацию эта пара не забывала. Сообщники приглядели нежилые помещения, установили там компьютерную технику с игровыми программами, а также подыскали и привлекли для работы операторами вспомогательный персонал.
Для прикрытия незаконной деятельности игровой салон в Чебоксарах работал под видом офиса для майнинга криптовалют. Организация азартных игр принесла фигурантам дела незаконный доход на общую сумму более 2 млн рублей.
Оперативниками изъято свыше 20 единиц компьютерной техники, 100 тысяч рублей, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следствие продолжается.

Опубликовано: 11 мая 2021 г.


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