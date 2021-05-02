В Алатыре нетрезвый полицейский сбил человека

Бывший полицейский осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Августовской ночью прошлого года в Алатыре, будучи в нетрезвом состоянии, 25-летний сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Алатырский» ехал со скоростью более 60 километров в час и совершил касательное столкновение с другой машиной, а также наезд на вышедшего из нее 21-летнего молодого человека. В результате ДТП тот был тяжело травмирован.

Виновник аварии вину признал, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, осужденный на год и десять месяцев лишен права управления транспортом.

До приговора по итогам проведенной служебной проверки сотрудник органов внутренних дел был уволен по отрицательным мотивам.