Жилищные условия на селе улучшатся

Минсельхоз России планирует расширить возможности для улучшения жилищных условий на сельских территориях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в частности, предлагается увеличить перечень категорий граждан, имеющих право на социальные выплаты, включив в него работников лесничеств и прочих лесохозяйственных организаций, увеличить срок на освоение средств по выплатам до 2 лет, если речь идет о строительстве жилья. Кроме того, муниципальным образованиям разрешат использовать федеральные субсидии не только на строительство жилья с целью сдачи на условиях социального найма, но и на приобретение уже готовой недвижимости.