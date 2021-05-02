Жилищные условия на селе улучшатся

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Минсельхоз России планирует расширить возможности для улучшения жилищных условий на сельских территориях.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в частности, предлагается увеличить перечень категорий граждан, имеющих право на социальные выплаты, включив в него работников лесничеств и прочих лесохозяйственных организаций, увеличить срок на освоение средств по выплатам до 2 лет, если речь идет о строительстве жилья. Кроме того, муниципальным образованиям разрешат использовать федеральные субсидии не только на строительство жилья с целью сдачи на условиях социального найма, но и на приобретение уже готовой недвижимости.

Опубликовано: 11 мая 2021 г.


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