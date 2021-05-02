Певец из Чувашии завоевал Гран-при всероссийского фестиваля с песней о Сурском рубеже

Чебоксарский певец Максим Попов завоевал Гран-при завершившегося накануне Дня Победы всероссийского фестиваля патриотической песни «Солдатский конверт» в Ставрополе. Жюри конкурса во главе с народным артистом РСФСР, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» Львом Лещенко высоко оценили песню «Сурский рубеж» в исполнении певца из Чувашии.

Максим Попов является автором слов и музыки к песне «Сурский рубеж». Эту композицию исполнитель посвятил трудовому подвигу жителей Чувашии, в считанные месяцы построивших Сурский и Казанский оборонительные рубежи на территории Чувашии в годы войны. Гран-при фестиваля артисту присудили в номинации «Солисты».