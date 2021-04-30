Дорога ошибок не прощает

В ночь на 2 мая на трассе М-7, на границе Чебоксарского и Цивильского районов произошло ДТП с участием угнанной «ГАЗели».

Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, 27-летний водитель грузового автомобиля при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Шкода Рапид», который двигался в попутном направлении. Хоть в этой аварии обошлось без пострадавших, при разбирательстве сотрудники полиции установили, что за руль «ГАЗели» сел житель Мариинско-Посадского района, лишенный водительских прав. Также выяснилось, что грузовой автомобиль числится в угоне. Ранее настоящий владелец «ГАЗели» оставил автомобиль припаркованным в Новочебоксарске возле дома по улице Советской, позабыв ключи в замке зажигания, чем и воспользовался злоумышленник, который проходил мимо и приметил незапертую дверь машины.

Другая авария с участием четырех автомобилей произошла 3 мая на 6 км западного подъезда к городу Чебоксары. По основной версии, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения 69-летним водителем «Нивы», который выехал на встречную полосу и задел автомобиль «Шевроле Круз». Дальше произошло лобовое столкновение с «Ниссаном Альмерой», в котором ехала семья из Москвы, после чего в них врезался автомобиль «Лада Калина». Медицинская помощь потребовалась семи участникам аварии, в том числе и всей семье из «Ниссана Альмеры». Двоих взрослых, трехлетнюю девочку и годовалого мальчика госпитализировали. Юные пассажиры находились в детских удерживающих устройствах, по предварительным данным у них диагностированы ушибы. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В это же время на 10 км автодороги Молодежный — Богатырево — Шинары в Цивильском районе произошла еще одна авария с участием водителя спортивного мотоцикла. Байкер не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную полосу, а после по ходу движения угодил в кювет. От полученных травм 26-летний житель Красноармейского района скончался на месте. Как сообщили в УГИБДД МВД по Чувашии, транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке, а сам байкер в прошлом году не раз привлекался к административной ответственности.

Фото МВД по Чувашии

В серьезном ДТП на Ядринском шоссе пострадали семь человек.