Оперштаб: маски на Пасху, «дистанционка» в 13 школах, вакцинация ветеранов и сотрудников детских лагерей

Проведение майских праздников, с которыми в этом году совпадают и церковные, стало основной темой обсуждения на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Чувашии. Заседание вел Глава республики Олег Николаев.

В своем вступительном слове он напомнил, что Вербное воскресенье прошло с нарушениями требований Роспотребнадзора: храмы были переполнены, социальная дистанция не соблюдалась, далеко не на всех прихожанах были маски. И настоятельно порекомендовал, чтобы на Пасхальных богослужениях подобных ошибок не совершалось. Особенно тщательно меры безопасности надо выполнять во время предстоящих массовых мероприятий, потому что в республику приедет очень много людей, которые сейчас работают за ее пределами. Они могут завезти новые штаммы коронавируса, что поставит под удар здоровье жителей республики.

По сообщению министра здравоохранения Владимира Степанова, сейчас в Чувашии есть запас свободных коек в десяти лечебных учреждениях, который составляет почти треть коечного фонда этих стационаров. Сокращать их количество в ближайшее время не планируется. На день проведения заседания в больницах республики находились 226 «тяжелых» пациентов. В основном это люди старшего возраста. Из общего числа заболевших их более половины. И потому надо особое внимание обратить на иммунизацию этой группы населения.

В Чувашию поступила очередная партия вакцины, поэтому министр здравоохранения попросил глав администраций помочь медикам привить маломобильных людей, организовав их подвоз в прививочные кабинеты.

С тестированием на ковид-19 сейчас нет никаких затруднений, проведено 665 тыс. анализов методом ПЦР. Благодаря этому выявлены проблемные места, введен карантин в ряде учебных учреждений.

ЦИФРЫ 72680 человек на сегодняшний день в Чувашии приступили к вакцинации от коронавируса. 44980 человек завершили ее, сделав две прививки. По данным Минздрава Чувашии

И.о. руководителя Управления Роспотребнадзора Вера Головач в первую очередь высказала обеспокоенность тем, что в храмах не соблюдаются меры безопасности при проведении служб. И порекомендовала делать это на предстоящих пасхальных службах, объяснив свою настойчивость тем, что в республику уже завезен британский штамм вируса ковид-19 — он обнаружен у трех человек.

Храмы стали объектом пристального внимания еще и потому, что основной состав прихожан — это жители республики из группы риска, люди старшей возрастной группы. И, конечно, надо сделать все возможное, чтобы не спровоцировать вспышку заболевания среди них. Привито всего 40 тысяч человек пожилого возраста, а это мало для создания иммунной прослойки.

Вера Головач также сообщила, что в нескольких учебных заведениях, в том числе в 19 классах 13 школ республики, введен карантин, школьники и студенты переведены на дистанционный режим обучения. Есть еще один не очень радостный факт: среди офисных работников увеличилось количество заболевших. Вдвое чаще стали болеть сотрудники банков.

Вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева сделала упор на то, что в республике не во всех районах добросовестно работают мобильные группы по выявлению нарушений. Главам районов надо обратить на это внимание.

В преддверии каникул насущный вопрос — вакцинирование сотрудников летних лагерей, эту работу необходимо провести заранее, чтобы обезопасить от заражения ковидом как педагогов, которые будут работать в оздоровительных лагерях, так и отдыхающих в них детей.

Алла Салаева предложила рассмотреть возможность обратной связи с ветеранами при помощи волонтеров и сотрудников Министерства труда, которые будут поздравлять их с Днем Победы. Визитеры могли бы проинформировать их о возможности вакцинации, а также выяснить, хотели бы ветераны сделать прививку, и на основе этой информации уже выстраивать работу медиков. Также можно было бы подключить волонтеров для того, чтобы избавить пожилых людей от необходимости посещать храмы для освящения пасхальных куличей.

Было озвучено, что парад Победы в этот раз пройдет без приглашения ветеранов, его будут транслировать по телевидению. Глава республики Олег Николаев попросил министра здравоохранения провести тестирование на ковид-19 участников парада, чтобы отсеять носителей инфекции и не получить увеличение числа заболевших.

В конце заседания еще раз прозвучала просьба напомнить всем настоятелям храмов республики о необходимости соблюдения мер безопасности во время праздничных богослужений.