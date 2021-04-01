Глава Чебоксар рассказал, как будет развиваться сотрудничество со столицей Абхазии.

В Сухум поедут в сентябре

«В начале апреля текущего года наш город посетила делегация города Сухума, напомнил Олег Кортунов. — Итогом посещения стало подписание соглашения об установлении отношений побратимства между Чебоксарами и городом Сухумом. Недавно мы получили ответное приглашение от главы администрации города Сухума Беслана Эшбы. На президиуме обсудили с коллегами данное приглашение. Планируем посетить столицу Республики Абхазии в конце сентября. Уверен, что подобный обмен опытом и успешными практиками с городами-братьями станет доброй традицией, которая откроет новые перспективы для дальнейшего развития наших городов».