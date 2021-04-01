Алексей Ладыков поздравил «Чебоксарских ястребов» с серебряными медалями суперлиги-2

Вручили клубную майку и обсудили развитие баскетбола

Встреча прошла в мэрии Чебоксар. «Ястребы» завершили на мажорной ноте год, который складывался нелегко — из-за пандемии коронавируса во время регулярного чемпионата команда играла свои матчи без зрителей. В этом сезоне клубу удалось не только выиграть серебряные награды суперлиги-2, но и впервые в истории чувашского баскетбола дойти до 1/8 финала Кубка России.

«Для нас важно, что команду знают в стране и опасаются, — отметил на встрече глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. — Вы играете только на победу, и это видят болельщики. Вы показываете достойный пример для подрастающего поколения баскетболистов».

На встрече Сергей Худаев передал главе администрации благодарственное письмо от президента РФБ (Российской федерации баскетбола) Андрея Кириленко и вручил на память клубную майку с 11 номером.

Еще очень важно то, что «ястребы» по спортивному принципу получили возможность подняться на дивизион выше — в суперлигу-1. Но для решения проблем, связанных с повышением в классе, нужны время и поддержка предприятий, организаций, спонсоров.

Уже после встречи, 26 апреля стало известно, что Сергей Худаев был назначен начальником управления физической культуры и спорта Чебоксар. Среди задач, которые поставлены перед специалистом — развитие массового спорта в столице республики и подготовка резерва в спортшколах Чебоксар.