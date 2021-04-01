Дороги Чебоксар протестировал искусственный интеллект

Инспектор на колесах

На днях в Чебоксарах, по маршруту от Красной площади до аэропорта, с раннего утра колесил необычный дорожный «инспектор». На своем пути придирчивый «контролер» замечал буквально все изъяны: трещины и ямы на дорогах, стершуюся разметку на проезжей части, сколотые бордюры, покосившиеся дорожные знаки. Не ускользнули от его внимания даже крохотные бумажки-объявления на столбах освещения. Замеченные нарушения строгий «специалист» не записывал в блокнот, а передавал прямиком в ситуационный центр…

Как уже догадался читатель, необычный дорожный «контролер» — не человек, а цифровой мобильный комплекс, предназначенный для того, чтобы следить за состоянием дорог. В настоящее время он колесит по регионам Поволжья и демонстрирует свои супер-способности. Заглянул и в столицу Чувашии, чтобы провести очередной тестовый рейс. Познакомиться с результатами этого теста, а также с возможностями нового сервиса, разработанного компанией «Ростелеком», пожелали представители Минцифры и Минтранса Чувашии, а также администрации Чебоксар. Заинтересовались новшеством и журналисты.

О том, как в течение дня работал комплекс, по видеосвязи рассказал руководитель направления офиса видеонаблюдения ПАО «Ростелеком» Анатолий Бляхман. Он продемонстрировал особенности работы с системой на примере личного кабинета, куда передаются все полученные аппаратом сведения. К слову, программа легко устанавливается на компьютер или планшет.

Автомобиль, на котором оборудован умный помощник, ездил по чебоксарским дорогам с обычной скоростью, не создавая никаких заторов, рассказали организаторы теста. Умный комплекс при этом непрерывно собирал сведения с помощью трех камер — фронтальной, боковой и задней. Он фиксировал малейшие отклонения в состоянии объектов дорожной инфраструктуры и прилегающей территории: автодороги, бордюров, дорожных знаков, светофоров, опор освещения и так далее. С помощью искусственной нейронной сети система анализировала информацию, сопоставляла момент фиксации нарушения с местом, где его обнаружила, и в режиме реального времени наносила результаты (включая фотоснимок) на интерактивную карту. На ней видно, где зафиксировано больше всего недочетов и куда нужно направить основные городские силы для наведения порядка.

ВЛАДИМИР ОСИПОВ, руководитель Минтранса Чувашии: «Представленный комплекс полезен и нужен не только для города, но и для районов республики. Он помогает отслеживать качество содержания дорог, насколько своевременно делается текущий ремонт, меняются дорожные знаки или ремонтируются бордюры. Уверен, такой автоматический помощник будет пользоваться спросом у балансодержателей дорог, ведь он способен заменить сразу нескольких кураторов, которые проводят обследование дорожной сети. К тому же он более беспристрастен — все дефекты и неисправности будут указаны. Думаю, внедрение таких технологий в нашей республике послужило бы хорошим стимулом для организаций, обслуживающих дорожные сети».

Таким образом, на тестовом маршруте Чебоксар высветилось свыше сотни выявленных нарушений. В их числе — более 90 повреждений асфальтового покрытия. Причем максимальное количество изъянов искусственный интеллект обнаружил на проспекте Ивана Яковлева: если на остальных улицах всего по два-три, то тут их — более двух десятков.

По словам Анатолия Бляхмана, на аппарате можно настроить определенный уровень реагирования комплекса на те или иные события. Ну, например, можно сделать так, что «помощник» будет замечать только большие и средние ямы. Или можно расширить поле зрения искусственного интеллекта. К слову, в Туле, где совсем недавно были внедрены такие технологии, проверяется в том числе и состояние остановочных зон: не сломаны ли павильоны или скамейки, не переполнен ли мусорный бак и тому подобное.

Такие комплексы, кстати, внедрены не только в Туле и Тульской области, но и в Москве и Московской области. По словам разработчиков продукта, это позволило значительно повысить качество и безопасность дорог в этих регионах и существенно сэкономить ресурсы городских служб на содержание автодорожной инфраструктуры.

Месяц пользования таким аппаратом стоит примерно 125 тыс. рублей. От заказчика требуются лишь машина и водитель, само оборудование можно установить на любой транспорт, в том числе общественный или специализированный. По словам руководителя Минтранса Чувашии Владимира Осипова, услуга не так дорога, если учесть, что один такой комплекс может заменить сразу несколько кураторов, занимающихся мониторингом дорожной инфраструктуры.

Согласна с коллегой и руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина: цифровое новшество может оказаться хорошим подспорьем для дорожного хозяйства республики. «Уверена, система контроля состояния объектов дорожной инфраструктуры поможет оперативно выявлять и устранять неисправности на дорогах», — подчеркнула Кристина Андреевна.

Однако на вопрос журналистов, будет ли нейронный «инспектор» в ближайшее время внедрен в нашей республике и ее столице, руководитель Минтранса пока уклончиво ответил, что окончательного решения не принято, тема еще будет обсуждаться. Напрашивается тут и другой вопрос — насколько оперативно балансодержатели дорог будут устранять выявленные искусственным интеллектом изъяны, когда порой и на жалобы простых пешеходов и водителей, кажется, годами не обращают внимания.

Фото Максима Васильева

Больше всего нарушений на пути от Красной площади до аэропорта дорожный «контролер» заметил на проспекте Ивана Яковлева. Впрочем, неровные заплатки и выбоины тут видны невооруженным глазом.