В Чебоксарах снова дезинфицируют скамейки и поручни

С наступлением теплых дней на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в городе вновь вышли люди в респираторах и с пульверизаторами в руках. Как сообщают в городской администрации, в столице возобновили дезинфекцию в общественных местах. Каждое утро работники «Дорэкс» обрабатывают 8 подземных пешеходных переходов и 429 остановок общественного транспорта города дезинфицирующим средством. Эту работу выполняют четыре бригады. Рабочий день специалистов начинается в 6 утра, для обработки они используют раствор трехпроцентного гидрохлорида натрия.