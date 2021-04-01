Продукцию «Букета Чувашии» вновь оценили на международной выставке

Тройной триумф на «Продэкспо»

Ошеломительный успех принесло участие ОАО «Букет Чувашии» в крупной международной выставке «Продэкспо–2021», где традиционно в рамках мероприятия прошли конкурсы на лучшую продукцию. Предприятие из нашей республики презентовало три своих товара, и каждый из них завоевал золотую медаль.

Напомним, выставка проходила с 12 по 16 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне в Москве. Несмотря на сложную ситуацию в мире из-за пандемии, международная бизнес-площадка собрала представительный состав участников, куда вошли свыше полутора тысяч компаний, производящих продукты питания и напитки, из 44 стран. На огромной площади, более 85 тыс. кв. м, развернулись три десятка тематических салонов. Повсюду в изо-билии демонстрировался обширный ассортимент продовольствия.

Достойное место среди участников «Продэкспо– 2021» занял и «Букет Чувашии». К слову, предприятие много лет участвует как в этой, так и во многих других престижных выставках и конкурсах и никогда не остается без заслуженных наград. Не случайно в его «наградной» копилке — свыше 70 медалей высшей пробы.

Очередное «золото» «Продэкспо» принес предприятию победитель конкурса «Лучший продукт — 2021» квас «Домашний». Заметим, этот любимый русский напиток, изготавливаемый «Букетом Чувашии», и раньше получал высокие награды. Его знают и покупают не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами.

Покупатели ценят этот хлебный напиток, прежде всего, за его натуральность, за тот самый терпкий ржаной вкус настоящего кваса, который раньше нередко готовили дома. Недаром люди про него говорят: «С квасом «Домашний» везде, как дома! Он прекрасно утоляет жажду и придает силы». А все потому, что готовят его на предприятии исключительно по старинному рецепту, используя натуральные ингредиенты: только воду, ржаной и ячменный солод, ржаную муку, сахар и дрожжи, и никаких добавок.

Отменный вкус и высокое качество не только «Домашнего», но и других видов кваса «Букета Чувашии» — «Хлебного», «Окрошечного», «Зимнего», «Белого» — достигается благодаря сочетанию на производстве передовых технологий и традиций. Этот «союз» на протяжении более 45 лет является неизменным залогом успеха предприятия.

Безусловно, компания производит не только квас. С конвейера завода сходит более полусотни видов продукции на любой вкус потребителя: столовые и минеральные воды, безалкогольные и другие виды напитков. В их числе наряду с квасом «Домашний», кстати, — и два других победителя выставки.

Как подчеркивают на предприятии, тройной триумф «Букета Чувашии» на «Продэкспо–2021» — не только следствие постоянного развития компании, использования качественного сырья и современного оборудования на производстве, но и результат ежедневного кропотливого труда дружного коллектива настоящих профессионалов своего дела. Несомненно, наивысшая оценка на международном уровне для них большая гордость, но все же самой дорогой наградой остается искренняя благодарность потребителя.