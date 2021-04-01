В российских вузах появится 45 тысяч новых бюджетных мест

Такое заявление сделал Президент страны Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию.

«В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах ещё 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70 процентов из них отдадим именно в регионы Российской Федерации, где нужны выпускники», — сказал глава государства.

Отметим, вузы и ссузы Чувашии ежегодно выпускают порядка 14 тысяч студентов.

Вместе с тем, вопрос нехватки специалистов в сферах образования, медицины, производства, сельского хозяйства, культуры и госуправления в республике остается нерешенным.

В связи с этим в этом году Глава Чувашии Олег Николаев поставил задачу составить прогнозный план потребности в профессиональных кадрах до 2025 года с перспективой до 2030 года. По поручению руководителя региона также актуализируют учебные программы, создадут профильные классы в школах, сформируют план приема на целевое обучение востребованным специальностям.

Фото Максима Васильева