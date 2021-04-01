Семьи со школьниками получат разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка

В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин предложил осуществить в середине августа единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.

«Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдём. Но этого ещё не произошло. И в этой связи предлагаю провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста», — сказал он.

Напомним, в условиях пандемии Президентом страны уже принимались решения о беспрецедентных мерах поддержки семей. В соответствии с ними жители Чувашии получили около 6 млрд рублей по линии пенсионного фонда.

Решения о поддержке населения принимались и на республиканском уровне. Так, в прошлом году впервые почти на 16 тысяч детей была начислена выплата для подготовки к школе, был увеличен размер республиканского материнского капитала, произведена индексация соцвыплат сразу за прошедшие три года на 9,4%.