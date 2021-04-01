В Чувашии новые меры поддержки коснутся около 144 тысяч школьников

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки школьников.

Заявлено, что семьям с детьми школьного возраста выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Деньги получат и родители будущих первоклассников.

По информации Минобразования Чувашии, сейчас в школах региона обучается около 144 тысяч учеников. По прогнозным данным, осенью впервые за учебные парты сядут свыше 16 тысяч юных жителей республики.

Единовременную выплату перечислят в августе. «Часть родителей старается заранее подготовить ребенка к школе, но основная масса предпочитает делать это только в августе. За лето дети могут заметно подрасти. Кроме того, эти выплаты ощутимо поддержат семейные бюджеты, особенно где несколько школьников. Большая помощь это и для тех, кто будет собирать к учебе будущих первоклассников. Дошколятам нужно все покупать с нуля: канцтовары, рабочие тетради, комплекты школьной одежды и обувь», — поделилась мнением директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г.Чебоксары Лариса Рябинина.

Опубликовано: 21 апреля 2021 г.


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