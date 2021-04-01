«Дорогу к Храму» капитально отремонтируют впервые за 25 лет

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтирована одна из чебоксарских дорог — пролегающая по дамбе от пересечения с улицей Сергия Радонежского до Исторической набережной. На всей протяженности 600–метровой автотрассы планируется выполнить ремонт асфальтового покрытия, а также пролегающих вдоль нее тротуаров. Полная реконструкция магистрали, которой в этом году исполняется 25 лет, будет проведена впервые. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, восстановление одной из знаковых дорог столицы Чувашии оценивается в 30,9 млн рублей. Конкурс по определению подрядчика будет объявлен в ближайшее время.