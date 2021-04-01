Региональные выплаты семьям с детьми будут назначаться сразу на год

Соответствующие решения приняты на заседании регионального Кабинета министров. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Чувашии Алексей Григорьев в рамках прямой линии с жителями республики 16 апреля.

Теперь срок, на который назначаются ежемесячное пособие на детей и ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, увеличен с 6 до 12 месяцев. Это значит, что семьям с детьми для получения пособий нужно в 2 раза реже обращаться в отделы соцзащиты населения для продления выплат.

Также региональные пособия на детей семьи будут получать по принципу «социального казначейства», то есть на основании только одного заявления. Ранее для назначения указанных выплат нужно было предоставлять комплект документов, в числе которых и сведения о доходах.

В частности, размер ежемесячного пособия на детей (так называемые «маленькие») зависит от доходов и состава семьи, возраста детей. Для семей с низкими доходами размеры выплат выше, чем для тех семей, чей среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума.

Сейчас семьи, зарегистрированные в установленном порядке в качестве малоимущих, ежемесячное пособие как малоимущей семье смогут получать на основании 1 заявления. Иных документов не потребуется. Аналогичный механизм будет применяться и в отношении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.

«Такими изменениями, по нашим расчетам, будут охвачены около 75% получателей указанных выплат», – резюмировала свое выступление министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова на заседании Правительства республики.

Кроме того, в результате новаций в региональном законодательстве выплаты будут назначаться с даты рождения ребенка, а не с месяца рождения.