Предприятия АПК Чувашии участвуют в международной выставке «Продэкспо–2021» в Москве

Делегацию республики возглавляет вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. «Продэкспо» — крупнейшая экспозиция продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. И предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Чувашии достойно представляют на этой выставке свою продукцию — в прошлом году ими было завоевано несколько золотых и серебряных медалей. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, в рамках деловой программы «Продэкспо–2021» планируются встречи с председателем Ассоциации региональных товаропроизводителей, а также с представителями федеральных торговых сетей по вопросам продвижения продукции чувашских сельхозтоваропроизводителей на российский и международные рынки. Запланирована и встреча в Минсельхозе России — по обсуждению вопросов реализации в Чувашии программы комплексного развития сельских территорий.