Открыта горячая линия по вопросам голосования за объекты благоустройства

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Минстрое Чувашии запущена горячая линия по вопросам организации и проведения онлайн-голосования за общественные территории, планируемые к благоустройству в 2022 году.

«Горячая линия» действует с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по тел. (8352) 64-22-16

Голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На сайте платформы будет собран перечень всех возможных территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе, а также перечень дизайн-проектов, из которых можно будет выбрать наилучший. Территории и проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство на будущий год.

Опубликовано: 6 апреля 2021 г.


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