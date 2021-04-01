Волонтеры помогут разобраться, как проголосовать за проекты благоустройства

За комфорт в родной сторонке

На днях в администрации Чебоксар прошло первое собрание волонтеров, которые будут помогать горожанам в предстоящем голосовании за проекты благоустройства общественных пространств. На встречу пришли не только студенты, но и школьники, работающая молодежь и «серебряные» волонтеры. Всего же более 150 добровольцев изъявили желание помочь чебоксарцам высказать свое мнение относительно будущего облика столицы республики…

Эксперты своих территорий

Как уже писала «СЧ», чтобы люди сами могли решать судьбу своего города или села, участвовали в развитии родного края, Минстрой России в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда») разработал и запустил онлайн-платформу по голосованию за объекты благоустройства. Голосование по общественным пространствам, которые должны быть благоустроены в следующем году, на сайте начнется 26 апреля и закончится 30 мая 2021 года. Выбирать могут граждане от 14 лет и старше.

В Чувашии отбор будет проходить в 25 муниципалитетах. Не раз на правительственных совещаниях Глава Чувашии Олег Николаев призывал жителей городов и районов стать экспертами своих территорий и активно включиться в голосование. «Важно, чтобы современные детские и спортивные площадки, преображенные скверы и парки появились там, где нужно именно вам», — обращался он к гражданам.

КСТАТИ В недавнем интервью изданию «Правда.РУ» Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, какие работы по созданию комфортной среды уже были проведены в муниципалитетах. Современные общественные пространства обустраивали и в городах, и в сельской местности. Только на селе, по его словам, было реализовано 3100 проектов, в городах более 300. В том числе создавались уютные общественные пространства во дворах, строились детские площадки для игр и занятий спортом. На эти цели из бюджета Чувашии выделили 1,5 млрд рублей, было реализовано работ на 1 млрд 300 млн, оставшиеся средства были направлены на реализацию других важных проектов.

Отметим, в Чебоксарах по предстоящему рейтинговому отбору есть свои нюансы. Дело в том, что пользователи сайта «Открытый город», что давно практикует обратную связь с горожанами при обсуждении важных городских вопросов, осенью прошлого года уже отдали свои голоса за те объекты, что, по их мнению, необходимо привести в порядок в 2022-2023 годах. Поэтому жители столицы на платформе Минстроя будут голосовать за дизайн-проекты уже выбранных территорий. Напомним, это детский парк по улице Ивана Франко, первый этап создания парка культуры и отдыха в роще по улице Ашмарина, реконструкция сквера «Площадь Республики», первый этап благоустройства Рощи Гузовского и Школьного бульвара (от улицы Мичмана Павлова до проспекта Максима Горького). По данным администрации Чебоксар, в 2022 году на их благоустройство планируется направить не менее 140 млн рублей.

Выбрать можно «на месте»

Чем могут тут помочь волонтеры? Для того, чтобы ответить на вопрос, поясним, как можно будет проголосовать. На упомянутой выше платформе по комфортной городской среде нужно найти свой город или район, затем необходимо войти через Госуслуги и зарегистрироваться. Далее — выбрать территорию из списка или дизайн-проект (в случае, если вы житель Чебоксар). У сайта платформы предусмотрена мобильная версия, а также будет создано отдельное приложение для голосования. Понятно, что не все граждане, и в особенности пожилые, владеют навыками работы с компьютером и мобильными приложениями, поэтому помогать людям будут многофункциональные центры и волонтеры.

Как сообщил и.о. директора АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии Михаил Анисимов, многофункциональные центры оснащены компьютерами с возможностью бесплатного доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, которые посетители могут использовать для самостоятельного голосования. Но если человек затрудняется это сделать, специалисты МФЦ помогут не только зарегистрироваться на портале Госуслуг, но и объяснят, как можно проголосовать.

Разобраться в тонкостях голосования помогут и волонтеры, которые так же, как и год назад в борьбе с пандемией, по собственной воле и абсолютно бескорыстно предложили свою помощь. По данным Минстроя Чувашии, в каждом городе и районе республики создан свой волонтерский штаб голосования граждан. В будние дни в муниципалитетах будут работать 52 информационные «точки», в выходные и в праздничные — 78. Общаться с людьми готовы свыше 600 добровольцев. Волонтеры не только проинформируют граждан об онлайн-голосовании, но и предложат всем желающим проголосовать «на месте» с помощью специального приложения на планшетах.

Готовы работать весь день

«Волонтеры будут работать в самых многолюдных местах — на остановках и в торговых центрах. Мы заранее определим «точки», составим график работы волонтерских групп. Каждой командой будут руководить тимлидеры, которые уже имеют определенный опыт, обучены, знают подходы к людям, психологические тонкости…» — объяснял на встрече с добровольцами начальник отдела молодежного и общественного развития администрации Чебоксар Станислав Трофимов.

Учитывая, что кто-то учится, а кто-то работает, волонтерский центр Чебоксар для удобства как самих волонтеров, так и граждан будет ставить «точки» в послеобеденное время. А в праздничные и выходные дни добровольцы готовы работать хоть целый день.

До начала голосования остается три недели. За это время волонтерам предстоит пройти обучение на федеральном сайте dobro.ru, затем сдать тестирование. Еще не раз они соберутся в стенах администрации города, чтобы детально обсудить и другие вопросы: например, как себя вести, если человек настроен агрессивно, или что отвечать, если гражданин вместо предоставленных вариантов для голосования предлагает свой, или считает, что вместо благоустройства парка нужно обратить внимание на ремонт автодороги, и так далее.

«Главное — будьте искренними, покажите, что и вы сами неравнодушны к судьбе родного города, — учили наставники новоиспеченных волонтеров. — Важно убедить людей, что вместе нам под силу сделать столицу краше…»

МНЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ АННА СМИРНОВА,

студентка Чувашского аграрного университета, председатель Молодежного правительства при администрации Чебоксар: «В волонтерском движении я уже четыре года, еще в 8-м классе захотелось делать что-то действительно полезное. Участвовала во многих мероприятиях — в проведении Дней города и республики, чемпионата WorldSkills в Казани в 2019 году, в организации празднования 550-летия Чебоксар, проведении акции «Мы вместе» во время пандемии и других проектах. Быть в самой гуще событий, встречать интересных людей, работать с ними, слышать добрые слова за реально оказанную помощь — это вдохновляет, ты растешь как личность, каждое мероприятие приносит свои впечатления, эмоции, знакомства. Стать волонтером в проекте благоустройства — мое личное желание. Считаю, это прекрасная возможность не просто быть обывателем в любимом городе, но и активно участвовать в его жизни. Если ты хочешь что-то изменить в нем — ты можешь это сделать и как волонтер, и как участник голосования по благоустройству». ЛАРИСА МЫШЕВА,

учитель физкультуры чебоксарской школы № 33, «серебряный» волонтер: «С самого детства хотелось помогать людям, еще школьницей была командиром отряда тимуровцев. Как волонтер не раз была на международных форумах добровольцев, участвовала в проведении спартакиад, чемпионатов по легкой атлетике в Чебоксарах, Кросса нации, Лыжне России. В свои 60 лет занимаюсь спортивным ориентированием, сотрудничаю с поисковой группой «Лиза Алерт». Мне нравится помогать людям, быть полезной. Ну а когда дело касается родного города, невозможно остаться равнодушной. Некоторые спрашивают, зачем голосовать, дескать, это не касается нашего района, а я отвечаю: город-то общий, сегодня проголосуем за парк в Южном поселке, а в следующем году горожане поддержат наш микрорайон».

Фото cap.ru

Задача чебоксарских волонтеров — рассказать жителям Чувашии о дизайн-проектах благоустройства и помочь гражданам проголосовать за то, что придется им по душе.