Нарушитель охранной зоны тепловых сетей «Т Плюс» в Чебоксарах привлечен к суду

Арбитражный суд Чувашии рассмотрит иск администрации г. Чебоксары о привлечении ООО «Бренд» к ответственности за нарушение границ охранных зон тепловых сетей. Без согласований и разрешений организация организовала рядом с тепловыми камерами «Т Плюс» по ул. Тракторостроителей автомобильную парковку, создав риск ускоренного износа расположенного здесь оборудования тепловых сетей и стабильности теплоснабжения горожан.

О недопустимости строительства парковки руководство общества было уведомлено филиалом Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» еще в начале проведения земляных работ в 2020 году. Однако законное требование энергокомпании о соблюдении охранных зон теплосетей ООО «Бренд» было проигнорировано. В результате к решению вопроса были привлечены прокуратура города и органы местного самоуправления.

Требование к ответчику – освободить самовольно занятый муниципальный участок и привести его за собственный счет в первоначальное состояние.

Напомним, в соответствии с нормами эксплуатации тепловых сетей на территориях их охранных зон – не менее 3 метров в каждую сторону – не допускается ведение хозяйственной деятельности. Филиал Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» регулярно проводит проверку всех тепловых сетей в зоне своей ответственности на предмет нахождения в их охранных границах незаконных сооружений, проездов, автостоянок и других объектов. Собственники таких объектов получают предписания по устранению нарушений, которые должны быть исполнены в обязательном порядке.