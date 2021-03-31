Погода осложнила первый в этом году вылет вертолета санавиации

…Сообщение МЧС о сильном ветре не предвещало ничего хорошего. Поэтому журналисты, собравшиеся запечатлеть первый в этом году вылет санавиации, были настроены скептически: вертолет могли не посадить на площадку перед Республиканской клинической больницей. Даже высокие ели, плотным частоколом стоящие вокруг посадочной площадки, не защищали от сильных порывов ветра. Однако заместитель главного врача по оперативной работе центра скорой помощи Валентина Тельцова сказала, что бригада санавиации за пациентом в Канаш в таких сложных метеоусловиях все-таки вылетела. Мужчина с тяжелой травмой головы нуждается в помощи нейрохирургов.

Всего в этом году планируется 110 вылетов, на которые из федерального бюджета выделено 46 млн рублей. Напомним, что в прошлом году санавиация при помощи «Русских вертолетных систем» менее чем за полгода совершила 50 вылетов, хотя планировалось только 47. Это потому, что стоимость одного полета, по словам главного врача Республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи Ольги Краузе, снижается, если их число растет. В общем, уложились в бюджет и спасли больше жизней. Хотя, конечно, не хочется считать деньги, когда речь идет о здоровье и жизни людей.

Тем временем погода все ухудшалась, ветер усиливался. Журналисты нервничали, невозмутимым оставался только один человек с военной выправкой. Им оказался региональный представитель «Русских вертолетных систем» Алексей Головченко, прибывший в Чебоксары из Нижнего Новгорода, чтобы организовать работу на текущий год. Причиной его спокойствия был точный расчет: «Если погода не улучшится, добро на посадку не дам!»

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Специалист объяснил, что летчики посадят вертолет и в таких условиях, они опытные. Второй пилот — девушка, с которой он еще не успел познакомиться, однако не сомневается в ее квалификации. Но зачем рисковать? Вертолет вполне может сесть на аэродроме, с пациентом на борту работает бригада врачей, а в больницу его может доставить реанимобиль. Совершать при таком ветре посадку на площадку, которая мало приспособлена для этого, нет необходимости. Одно дело, когда бригада вылетает за пострадавшими в аварии на трассу или в глухую деревню, другое — когда вертолет рискует зацепиться за провода, которых вокруг площадки слишком много. Причем, по словам Алексея Головченко, кроме проводов электропередачи, которые жизненно важны, здесь есть «воздушки», проведенные, по-видимому, интернет-провайдерами. Нижегородец считает, что они не только создают риски для санавиации, но и уродуют город. И, конечно же, от них нужно избавляться.

К порывистому ветру присоединился снег, и стало ясно, что вертолет будут сажать в аэропорту. Нейрохирург Алексей Кочергин заверил, что небольшая задержка на состоянии пациента не скажется: рядом с ним врачи-реаниматологи.

Как сообщил позже доктор Нуъмонджон Каримов, который сопровождал больного, это был непростой полет: «В воздухе мы постоянно находились в контакте с пациентом, контролировали артериальное давление, пульс, дыхание, сознание. Во время полета состояние пациента не ухудшилось». Пострадавшего после посадки вертолета действительно очень быстро привезли в стационар, и им сразу же занялись нейрохирурги. В общей сложности он провел в пути 45 минут.

Командир воздушного судна Виталий Николаев признался, что ветер был очень сильным, вертолет в воздухе болтало, а когда подходили к Чебоксарам, со стороны Волги пришел сильный снежный заряд. Видимость сократилась до 500 метров. Посадочная площадка на территории РКБ закрыта со всех сторон девятиэтажками, к ней нет открытого доступа, вокруг много проводов, и сильный порыв ветра в сочетании с плохой видимостью могли создать аварийную ситуацию. Поэтому было решено посадить судно в аэропорту: пилоты обогнали снежный заряд и сели почти штатно.

Вторым пилотом у Виталия Николаева была Ирина Долинина, которая в прошлом году окончила Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского и обучалась на вертолетах «Ансат». По мнению командира, несмотря на молодость, а ей всего 22 года, она очень грамотный, хорошо подготовленный пилот.

Впереди у санавиации в этом году еще 109 вылетов, а может быть и больше, если вспомнить прошлогодний опыт. Жизнь покажет.

Фото Минздрава Чувашии

Сложные погодные условия вынудили пилотов посадить вертолет в аэропорту, а не возле РКБ, что было бы совершенно неоправданным риском. А пациента после приземления доставили в стационар на реанимобиле.

Публикуется в рамках проекта «Здоровые люди», выходящего при поддержке Мининформполитики Чувашии