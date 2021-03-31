Республика готовится к отбору общественных пространств для благоустройства

В Чебоксарах началось благоустройство сквера возле Дворца культуры «Салют» и Дубовой рощи. Ну а в конце апреля за создание комфортной среды в своих дворах и парках возьмутся и другие муниципалитеты. О готовности городов и районов к сезону благоустройства говорилось на недавнем заседании Межведомственной комиссии по реализации в Чувашии федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В этом году в рамках проекта планируется направить 338,7 млн рублей на реконструкцию 30 общественных пространств и одного двора. Средства на благоустройство дворовых территорий и тротуаров предусмотрены и в республиканском бюджете в размере одного миллиарда рублей. Органы местного самоуправления уже готовятся объявить аукционы по отбору подрядных организаций. Контракты с победителями нужно заключить до 1 июня.

Обсудили также проведение рейтингового голосования по отбору общественных зон, которые предстоит благоустроить в следующем году. Напомним, Минстроем России совместно с организацией «Диалог Регионы» разработана платформа по формированию комфортной среды, где с учетом мнения граждан будет собран список подлежащих благоустройству территорий в конкретном городе или районе. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

В Чувашии в онлайн-голосовании примут участие 25 муниципалитетов. Глава Чувашии Олег Николаев поручил максимально вовлекать жителей республики в обсуждение вопросов по благоустройству, учитывать их пожелания.

«Тогда мы будем делать то, что действительно нужно людям», — подчеркнул руководитель региона.