Хочу привиться!..

Массовая вакцинация от Covid-19 идет полным ходом

Делать прививку от коронавирусной инфекции или нет, каждый для себя решает сам. Но если такое желание появилось, а вы не знаете, с чего начать, то наша подборка ответов на вопросы, которые возникают в таком случае, поможет определиться с маршрутом.

Как узнать, надо ли прививаться

В первую очередь вопрос о вакцинировании стоит, если вам больше 60 лет или вы контактируете с большим количеством людей по работе, собираетесь в поездку на отдых. А также если у вас есть хроническое заболевание: сердечно-сосудистой или эндокринной системы, органов дыхания. Во всех остальных случаях нужно проконсультироваться у вашего лечащего врача.

Надо ли сдавать анализы на антитела

Не нужно, но если по каким-то причинам вы их сдали и у вас обнаружили иммуноглобулины классов G и M к вирусу SARS-CoV-2, то прививку вам делать не будут. Титр антител неважен: ученые считают, что связи между количественным уровнем антител и защитой от вируса нет. В специальном обследовании нет необходимости, достаточно просто пройти обычный осмотр у врача, который перед вакцинацией проводят всем.

Кому прививаться нельзя

Если у вас были тяжелые аллергические реакции, вы беременны или кормите малыша грудью, вам меньше 18 лет. Если прямо сейчас вы болеете каким-либо инфекционным заболеванием (ОРЗ, ротавирус, ангина и т.д.) или у вас обострилась хроническая болезнь (пиелонефрит, бронхит, подагра и пр.), то нужно подождать 2-4 недели после выздоровления.

Какова эффективность и безопасность вакцины

И эффективность, и безопасность вакцины, по заверениям Минздрава России, клинически доказана. А по словам председателя прививочной комиссии нашей республики Алексея Кизилова, ни одного случая тяжелых осложнений после введения «Спутника V» в Чувашии не зафиксировано.

Где можно сделать прививку

Проще всего сделать прививку в поликлинике по месту жительства, всего в республике 42 пункта вакцинации. Нужно только заранее записаться одним из предложенных способов: по телефону в регистратуре вашей поликлиники, придя лично в поликлинику к врачу, по интернету через портал «Госуслуги» или по телефону 122. Еще один вариант: дождаться работы выездной прививочной бригады. В Чувашии периодически работают мобильные кабинеты вакцинации, туда может прийти любой желающий, взяв с собой документы: паспорт, СНИЛС, страховой полис ОМС.

Самоизоляция после вакцинации

Вакцина не содержит патогенного для человека вируса, который может спровоцировать заболевание Covid-19, поэтому заразить окружающих после прививки невозможно. А вот заразиться им от болеющего человека, пока не прошло три недели после второго введения вакцины, можно. Поэтому нужно носить маску, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Если поднялась температура после прививки

Температура после введения вакцины — это не просто нормально, это очень хорошо. Такая реакция свидетельствует о том, что организм вырабатывает антитела. Однако, как советует создатель вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург, лучше ее тут же сбить, не дожидаясь, пока она станет слишком высокой. Какой препарат предпочтительнее, вам подскажет доктор, который вас осматривал перед прививкой, поэтому задайте ему этот вопрос во время осмотра.

Публикуется в рамках проекта «Здоровые люди», выходящего при поддержке Мининформполитики Чувашии