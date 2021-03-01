Дубу-старожилу — диплом, озеленителям — мастер-класс

Около 26 тысяч голосов пользователей интернета и почетное второе место по стране — такой хороший результат показал в конкурсе «Российское дерево года — 2020» дуб-старожил из Моргаушского района. На этой неделе председатель сертификационной комиссии программы «Деревья — памятники живой природы» Сергей Пальчиков вручил Главе Чувашии диплом за призовое место нашего дуба в российском конкурсе. Гость также предложил организовать в столице Чувашии бесплатный мастер-класс для специалистов городского хозяйства по правилам охраны и содержания зеленых насаждений. По предварительным данным, мастер-класс с участием экспертов Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» пройдет в Чебоксарах в мае этого года.