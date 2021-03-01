В этом году вертолет санавиации выполнит более 110 вылетов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщает Минздрав Чувашии. Медицинская эвакуация при помощи вертолета применяется при заболеваниях и состояниях, требующих срочного высококвалифицированного медицинского вмешательства: инфаркт, инсульт, острые хирургические патологии, осложнения в беременности, сочетанные травмы, ожоги, а также эвакуация с места ЧС, ДТП при большом количестве тяжелых пострадавших и отдаленности от травмоцентров.

Преимущество вертолета в том, что он может сесть в непосредственной близости от пострадавшего, например, при чрезвычайной ситуации или ДТП с тяжелыми пострадавшими.

В прошлом году в рамках национального проекта “Здравоохранение” в Чувашской Республике вертолет с медицинским модулем совершил 53 вылета. В 2021 году запланированы 110 вылетов. С АО «Русские вертолетные системы» заключен договор на выполнение авиамедицинских услуг на 46 млн рублей. Финансирование на санитарную авиацию поступает из федерального бюджета.

В салоне вертолета предусмотрены два места для медицинских работников и одно для пациента. Вертолет полностью оснащен необходимым высокотехнологичным медицинским оборудованием. Медицинский модуль вертолета аналогичен с реанимобилю.

Напомним, что в 2020 году были построены две вертолетные площадки: в Больнице скорой медицинской помощи в Чебоксарах и в Алатыре. В этом году в рамках национального проекта “Здравоохранение” планируется построить ещё две площадки для посадки вертолета: в Шумерле и в Канаше.

Опубликовано: 31 марта 2021 г.


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