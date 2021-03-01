ВИТАЛИЙ МУТКО

генеральный директор АО «ДОМ. РФ»

«Чувашская Республика показывает хорошие темпы по переходу на проектное финансирование строительства. 76% строящегося в республике возводится с использованием счетов эскроу. При содействии ДОМ.РФ региону было передано порядка 110 гектаров федеральной земли, из которых 44,6 га — для бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям. Регион активно включился в освоение этой территории — были сформированы 230 участков, на которых уже построены сети электроснабжения, установлены подстанции, осуществляется газификация. После завершения обеспечения инфраструктурой участки будут переданы семьям, воспитывающим трех и более детей».