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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВИТАЛИЙ МУТКО
генеральный директор АО «ДОМ. РФ»

«Чувашская Республика показывает хорошие темпы по переходу на проектное финансирование строительства. 76% строящегося в республике возводится с использованием счетов эскроу. При содействии ДОМ.РФ региону было передано порядка 110 гектаров федеральной земли, из которых 44,6 га — для бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям. Регион активно включился в освоение этой территории — были сформированы 230 участков, на которых уже построены сети электроснабжения, установлены подстанции, осуществляется газификация. После завершения обеспечения инфраструктурой участки будут переданы семьям, воспитывающим трех и более детей».

Опубликовано: 29 марта 2021 г.


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