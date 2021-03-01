Первый в истории Чувашии «Фонд содействия инновационным разработкам» создан на базе АО «ЧЭАЗ»

Передовое соглашение на совместное создание «Фонда содействия инновационным разработкам обучающихся, молодых ученых и специалистов в научно-технической сфере» подписано между Чебоксарским электроаппаратным заводом и Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова.

Идея создания системы коммерциализации инновационных разработок талантливой молодежи и молодых ученых в виде совместного фонда принадлежит председателю совета директоров АО «ЧЭАЗ» Михаилу Шурдову. Предприятие и университет тесно связывает совместная плодотворная работа по развитию системы подготовки кадров для республики, поэтому инициатива предпринимателя со стороны ректора ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрея Александрова была встречена положительно.

Среди ключевых задач уникального для республики фонда — реализовать выдающийся интеллектуальный потенциал талантливых представителей студенчества, поддержать молодых ученых и сформировать условия для внедрения результатов научной деятельности.

Соглашение представляет собой сотрудничество по выделению грантов на финансирование перспективных проектов, нацеленных на подготовку научных разработок по направлениям деятельности АО «ЧЭАЗ». Идеи инновационных стартапов могут быть разными — предприятие занимается ОКРами и НИРами и имеет масштабную производственную базу для воплощения задумок. Предполагается, что в рамках трехстороннего договора с предприятием и вузом инноваторы осуществят свои идеи и апробируют их в реальных условиях на производстве. Студенты и молодые ученые получат опыт работы с индустриальными партнерами, в том числе заказа разработок и экспертизы проектов на различных стадиях их реализации.

Условия фонда предусматривают также информационную и методическую помощь. Среди координаторов проекта от Чебоксарского электроаппаратного завода — директор по персоналу Сергей Кольцов. В числе наставников проекта научно-педагогические работники, аспиранты, ведущие сотрудники структурных подразделений предприятия, руководители конструкторских бюро и малых инновационных предприятий, созданных при университете.

В рамках фонда АО «ЧЭАЗ» и Чувашского госуниверситета, кроме создания проектных команд для формирования научных заделов, предусмотрено также построение научной карьеры талантливых студентов и работающей молодежи в будущем.

Оксана Замятина

Фото пресс-службы ЧГУ

Директор по персоналу АО «ЧЭАЗ» Сергей Кольцов и ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров при подписании соглашения.