Российские триатлонистки заняли весь пьедестал чемпионата мира

На днях в Андорре завершился 23-й чемпионат мира по зимнему триатлону. Чувашию на состязаниях представляла Ольга Черемисинова, которая выступала

в возрастной категории до 23 лет.

В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов со всего мира. Представительница Чувашии завоевала серебряную медаль, за 1 час 40 минут 15 секунд преодолев непростую дистанцию, включающую несколько испытаний: бег — 4 круга по 6,2 км, велогонка — 3 круга по 11,8 км и лыжная гонка — 3 круга по 10 км. Оставшиеся ступени пьедестала почета также заняли российские спортсменки. «Золото» завоевала Надежда Белкина, а третьей стала Валерия Кузнецова.